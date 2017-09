LDU x Fluminense AO VIVO online pela Copa Sul-Americana 2017

Google Plus

O Fluminense chegou em Quito na tarde de terça-feira (19). Na tarde de quarta-feira (20), realizou o único treino no estádio Rodrigo Paz Delgado.





DESFALQUE IMPORTANTE: O Fluminense não poderá contar com Henrique Dourado, o artilheiro da temporada com 28 gols, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Na Sul-Americana, o camisa 9 marcou quatro gols em cinco jogos.





Na história do duelo, o Fluminense leva vantagem. São sete jogos, quatro vitórias do Flu, duas da LDU e um empate. O Tricolor marcou 11 vezes e os equatorianos dez.





CASA CHEIA? A LDU divulgou que cerca de 14,500 ingressos foram vendidos antecipadamente para o jogo contra o Fluminense. A capacidade do estádio é de 41 mil lugares.

Na fase anterior, a LDU esteve em situação parecida. Após perder o jogo de ida para o Bolívar por 1 a 0, fora de casa, os equatorianos devolveram o placar em Quito e avançaram após vencer nos pênaltis por 6 a 5.

Em casa, a LDU costuma mudar sua atitude. Nos últimos cinco jogos pelo Campeonato Equatoriano, foram três vitórias e dois empates. Já pela Sul-Americana fez duas partidas, empatou uma e venceu outra.

Em três jogos realizados no estádio Rodrigo Paz Delgado, o Fluminense nunca venceu. Foram duas derrotas, um empate, nove gols sofridos e apenas três gols marcados.

Após oito anos o Fluminense retorna ao estádio Rodrigo Paz Delgado, que antes era chamado de Casa Blanca. Na última vez em que esteve no local, perdeu para a LDU por 5 a 1, na partida de ida válida pela final da Copa Sul-Americana.

Na partida de ida, realizada no Maracanã, o Fluminense venceu por 1 a 0, gol de falta de Gustavo Scarpa. Com isso, o Tricolor tem a vantagem do empate por qualquer placar para garantir a classificação às quartas de final.





Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre LDU x Fluminense, pela Copa Sul-Americana 2017. O jogo é válido pela partida de volta da fase oitavas de final. A bola rola às 19h15 (de Brasília), no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.