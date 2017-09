Fluminense perde, mas faz gol fora e elimina 'fantasma' da LDU na Sul-Americana

INCIDENCIAS: Jogo de volta válido pela fase oitavas de final da Copa Sul-Americana 2017. Partida realizada no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.

Heroica. Assim podemos definir a classificação do Fluminense para as quartas de final da Copa Sul-Americana 2017. Na noite desta quinta-feira (21), o Tricolor - mesmo sendo derrotado - conseguiu superar o 'fantasma da altitude' e eliminou a LDU graças ao critério do gol fora de casa, marcado por Pedro já aos 41 minutos da etapa final.

Apesar do amplo domínio da LDU em Quito e da péssima atuação, o Fluminense avança as quartas de final e tem pela frente o rival Flamengo, que eliminou a Chapecoense. Os jogos acontecerão entre outubro e novembro.

Flu assusta no começo, mas LDU domina primeiro tempo e não consegue abrir o placar

Contrariando as expectativas, o Fluminense começou o jogo melhor e levando perigo ao gol da LDU. Logo com três minutos, Léo cobrou lateral para a área, Peu desviou de cabeça e acertou o travessão. O Flu começou com uma postura ofensiva, mas aos poucos foi diminuindo o ritmo e dando mais espaços aos equatorianos.

(Foto: Nelson Perez/Fluminense FC)

A LDU começou a marcar com pressão a saída de bola do Fluminense, que por sua vez, errava muitos passes e cedia espaços entre as linhas, principalmente pela esquerda nas costas de Léo. Os Albos insistiam em cruzamentos com os avanços dos laterais e Barcos levava ampla vantagem sobre a zaga tricolor, mas não aproveitava.

Na reta final do primeiro tempo, a LDU começou a levar mais perigo. Aos 31 minutos, Narváez recebeu pela direita e lançou Betancourt na entrada da área, o meia finalizou de primeira e a bola saiu no canto, tirando um leve grito de gol dos torcedores. Aos 40, após escanteio do Flu, os equatorianos aproveitaram a falta de gás da recomposição tricolor e saíram em contra-ataque. Cevallos recebeu livre na área, mas demorou no domínio e a finalização acabou desviada por Lucas.

Apesar da superioridade da LDU no primeiro tempo, que não soube aproveitar as diversas chances que teve, o Fluminense conseguiu resistir à pressão e dificuldades impostas pela altitude de Quito, indo para o intervalo com o placar zerado.

Heroico, Fluminense marca no fim e elimina 'fantasma' de Quito

Abel Braga resolveu mudar o Fluminense, colocou Pedro no lugar de Peu para ter uma referência no ataque e tentar manter mais a bola na frente. Mas defensivamente a equipe continuava errando e levando muitas bolas nas costas. Não demorou muito e logo aos 12 minutos a LDU abriu o placar. Após belo cruzamento de Cevallos, o zagueiro Nogueira não acompanhou Barcos, que livre de marcação só escorou no canto de Júlio César.

(Foto: Getty Images)

O Fluminense sentiu o golpe e não demorou muito para a LDU ampliar. Mais uma vez pela direita e nas costas de Léo, Narváez recebeu e cruzou rasteiro para o meio da área, achando Cevallos livre de marcação para finalizar e marcar o segundo gol aos 15 minutos.

Com o placar necessário para se classificar e ciente que o Fluminense estava perdido em campo, a LDU passou a atacar menos, embora ainda achasse espaços com facilidade. Só voltaram a levar perigo aos 35 minutos, quando Quintero achou Anderson Julio na área, mas o atacante mandou por cima.

Quando o jogo parecia caminhar para a classificação da LDU, eis que o improvável surge em Quito. Aos 41 minutos, o Fluminense ganha escanteio pela direita. Gustavo Scarpa levanta na área e Pedro se antecipa a marcação para marcar o gol fora que o Tricolor tanto precisava.

(Foto: Nelson Perez/Fluminense FC)

O jogo virou em Quito. O Fluminense, mesmo sendo derrotado, tinha a classificação nas mãos. A LDU foi para o tudo ou nada. Insistiu nas bolas aéreas, mas não conseguiu furar os bloqueios da defesa tricolor. Sem mais tempo, o árbitro encerrou o jogo aos 49 minutos. O Flu está nas quartas contra o Flamengo.