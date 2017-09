Autor do gol salvador, Pedro afirma que ainda pode render mais pelo Flu: ''Não fiz nem 5%''

(Foto: Nelson Perez/Fluminense F.C.)

Protagonista na classificação do Fluminense, o atacante Pedro teve uma noite iluminada nesta quinta-feira (21). Pouco utilizado por conta da grande fase de Henrique Dourado, o camisa 21 teve a sua chance ao entrar no intervalo na vaga de Peu. E não desperdiçou.

+ Fluminense perde, mas faz gol fora e elimina 'fantasma' da LDU na Sul-Americana

''Foi um gol importante principalmente pra mim que estava precisando. Esse grupo merece, trabalha muito, treina dia-a-dia. Esse gol me ajuda muito, porque eu não fiz nem 5% do que quero fazer aqui. Quero agradecer a Deus e meus companheiros que sempre me apoiaram'', disse Pedro, que explicou seu tento aos 41 minutos da etapa final:

''Foi um lance de escanteio. Fiquei na frente do goleiro. Ia correr para o segundo pau, mas vi que a bola ia cair no meio da área. Acreditei que a bola ia passar pelo Barcos'', finalizou.

O Fluminense tem desembarque previsto para as para 7h25 de sexta-feira no Galeão. Em seguida, inicia a preparação para o confronto diante do Palmeiras, que acontece neste domingo (24), às 16h, no Maracanã.