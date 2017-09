Fluminense x Palmeiras AO VIVO hoje Campeonato Brasileiro 2017 (0-1)

17' Douglas bate bem de fora da área e Prass faz ótima defesa!

14' Palmeirenses reclamam de falta em Deyverson perto da área. Árbitro seguiu o jogo

11' Palmeiras com boa presença no campo de defesa do Fluminense

9' UH!

Lucas recebe na área, se joga para finalizar, mas Prass sai bem e afasta o perigo

8' NA TRAVE!

Moisés recebe na área e bate no canto direito do gol, a bola bate na trave!

6' Egídio cruza fechado e Deyverson e Nogueira se chocam com a trave

4' Dourado recebe na área, gira e finaliza em cima da zaga

3' Frazan espirra a bola para atrás, mas fica tranquila com Júlio César

1' Bola na área, ela sobra para Douglas, que finaliza em cima da zaga

0' Começa o segundo tempo!

45' Termina o primeiro tempo! 1 a 0 para o Palmeiras!

45' Henrique Dourado recebe na área, mas não consegue finalizar e a bola fica com Prass

41' A bola sobra na esquerda, Egídio arrisca de fora da área e marca um golaço!

41' GOLAÇOOOOOOOOO! É DO PALMEIRAS! EGÍDIO!!!

40' Egídio comete falta, recebe amarelo e está suspenso para o clássico contra o Santos!

40' Moisés limpa, arrisca de fora da área, mas é travado

38' William cruza rasteiro para a área, Frazan manda para escanteio

36' Jean pega a sobra do escanteio e bate para fora

35' Egídio bate na barreira e a bola vai para escanteio

34' Falta perigosa para Palmeiras!

32' Torcida do Flu apoia o time no Maracanã

30' Amarelo para Edu Dracena, suspenso para a próxima partida

28' Dudu arrisca lançamento, mas manda direto para o goleiro do Flu

26' Mais uma falta de Léo, agora marcada pelo árbitro

25' Chegada forte de Léo em Dudu, árbitro seguiu o lance

23' Lindo chapéu de Lucas!

22' Scarpa bate forte a falta e manda para fora

20' Terceiro cartão amarelo de Nogueira que está suspenso para o próximo jogo

18' Nogueira para William com falta e recebe cartão amarelo

17' Léo recebe cruzamento, desvia de cabeça, mas a bola vai por cima do gol!

14' Escanteio para o Fluminense, Juninho afasta

12' Jean arrisca de fora da área, Júlio César fica com ela

12' Scarpa cruza na área, mas Prass fica com a bola em dois tempos

10' William bate, mas a bola para na barreira

8' Falta de Lucas em cima de William, amarelo para o lateral tricolor

7' Ataque do Flu, mas o árbitro marca mão de Henrique Dourado

5' Palmeiras aperta a saída de bola do Fluminense

4' Falta de Nogueira em cima de Deyverson

2' Jean recebe na entrada da área, arrisca o chute, mas manda para fora

2' A bola passa pela área palmeirense, sem perigo

1' Wendel chega bem pela direita, mas é travado. Escanteio para o Flu!

0' Rola a bola no Maracanã!

O Palmeiras vem a campo com: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Egídio; Jean, Tchê Tchê, Moisés; Dudu, Deyverson, William.

O Fluminense está confirmado com: Júlio César; Lucas, Nogueira, Frazan, Léo; Orejuela, Wendel, Douglas, Gustavo Scarpa, Robinho; Henrique Dourado.

O Verdão ainda acredita na briga pelo título, com o líder Corinthians, sem vencer em mais uma rodada, os palmeirenses podem diminuir a distância para 11 pontos

Com 34 pontos e na 11ª colocação, o Flu sonha com uma vaga na Libertadores



Já no Campeonato Brasileiro, vem de derrota por 3x1 para o Atlético Paranaense.

O tricolor vem de uma classificação na Copa Sul-Americana contra o revés de 2008, a LDU, no meio de semana.

O Fluminense recebe o Palmeiras no Maracanã, jogo em que pode alavancar uma arrancada do atual campeão brasileiro para a disputa do título.

