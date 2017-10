Apesar da derrota, Cavalieri brilha em retorno ao Fluminense

Google Plus

Foram quatro meses longe das metas. De titular absoluto para reserva de Julio César, o goleiro Diego Cavalieri viu os altos e baixos do Fluminense na temporada. O retorno à condição de titular veio neste domingo (1º), contra o Grêmio, na derrota de 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com o resultado, o camisa 12 terminou como destaque e fez por valer a confiança do técnico Abel Braga.

"Eu tirei o Cavalieri pois achei que era um momento importante para mudar. Ele não vinha sendo o cara que eu conhecia. Aconteceram os gols, eu pensei nisso. Em 2012, ele fazia milagres. Sempre tinha duas defesas por jogo daquelas que você via o gol e ele salvava. E não estava acontecendo mais os milagres. Julio jogou no ano passado, foi bem. Agora, também está bem. Mas também acho que o Julio não está mais operando milagres", completou o treinador.

Recordando 2012, ano onde trabalharam juntos e foram campeões, Abel lembrou de pelo menos dois milagres de Cavalieri por partida. Contra o Grêmio viu o arqueiro brilhar quatro vezes debaixo das traves. No primeiro tempo, salvou duas finalizações à queima roupa de Jael, dentro da pequena área. Em uma terceira, defendeu o chute cruzado de Éverton, que entrou livre na grande área.

Ainda na primeira etapa, uma cabeçada de Patrick quase abriu o placar. Já no segundo tempo, apareceu em momentos decisivos, como na cobrança de falta de Léo Moura e um chute forte de Jean Pyerre. Cavalieri atuou pela última vez no dia 31 de maio, justamente contra Grêmio, na derrota por 2 a 0 pela Copa do Brasil. Então, Julio César assumir a condição de titular até o último domingo, contra o Palmeiras.

Apenas um ponto da zona de rebaixamento, a luz de alerta foi ligada no Fluminense. Após a partida, Cavalieri comentou sobre o assunto, afirmando que o grupo tem conhecimento do perigo.

"Temos a plena consciência do momento conturbado que estamos passando. O alerta está ligado", afirmou.