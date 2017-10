Mesmo com derrota, Abel Braga se mostra confiante na recuperação tricolor: "Saio feliz com a atuação"

Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Após peder por 1 a 0 para o Palmeiras, no Maracanã, o Fluminense foi até Porto Alegre enfrenar o Grêmio, desfalcado, neste domingo (1º). Precisando pontuar e vendo a zona do rebaixamento cada vez mais próxima, o Tricolor Carioca conseguiu segurar a equipe gaúcha até o fim da etapa derradeira, quando, em um chute de fora da área, Beto da Silva venceu Cavalieri abrindo o placar do duelo entre tricolores e dando a vitória para o Grêmio. Com o resultado, o Fluminense permanece com 31 pontos e, encontra-se a apenas um ponto de diferença da zona de rebaixamento.

Ademais, o Fluminense vive, no Campeonato Brasileiro, um momento ruim. Sem vencer a cinco jogos, a equipe não consegue se encontrar dentro das quatro linhas. Fora do Brasileirão, o Tricolor Carioca avançou na Copa Sul-Americana e enfrentará o arquirrival rubro negro nas quartas de final da competição. No entanto, mesmo com o descenso na competição nacional, o comandante Abel Braga, após a derrota, analisou a partida diante do Tricolor Gaúcho e se mostrou parcialmente satisfeito com o futebol apresentado pelo Tricolor das Laranjeiras.

"Não fomos verticais no primeiro tempo. A transição não estava boa. No segundo tempo houve uma melhora acentuada. Tivemos oportunidades. Não fomos felizes. Mas eu não saio chateado. Claro que acho que o empate seria mais justo. Um gol que tem um peso amargo para nós. O Junior (Sornoza) aguentou 70 minutos, foi até surpreendente. Então, no próximo jogo vai aguentar mais. Vamos continuar trabalhando", analisou Abel Braga.

No segundo turno, o Fluminense somou apenas seis pontos, sendo que conseguiu apenas um nos últimos 15 disputados. São cinco rodadas sem vencer, quatro derrotas seguidas e apenas um ponto de distância da zona do rebaixamento, mas o técnico acredita na recuperação da equipe.

"Pelo o que a equipe apresentou, vamos sair dessa situação. Não tenho dúvida disso. Jogadores estão com brio, dando o máximo. Tenho convicção que as coisas vão deixar de acontecer desta maneira. É muito simples analisar resultado mas saio feliz com a atuação", destacou o treinador.



Se o momento é ruim no Campeonato Brasileiro, na Sulamericana, entretanto, o Flu eliminou seu carrasco nos últimos anos: a LDU. E, enfrentará, em um clássico carioca, o Flamengo pelas quartas de final da competição internacional. Para os jogos, Abel conta com o apoio da torcida tricolor, e, se mostra otimista e confiante para a recuperação da equipe.

"O torcedor sabe que é o momento de abraçar a equipe. Estamos fechados. Vamos continuar fazendo nosso melhor. "Vamos fazer dois jogos treino neste período para aumentar o ritmo de jogo", finalizou Abel Braga.

Todavia, antes da partida contra o Flamengo válida pelas quartas de final da Sul-Americana, o Fluminense encara o rival rubro-negro pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 12, no Maracanã, às 17h. Precisando voltar a vencer no torneio nacional, a equipe buscará uma vitória no clássico carioca. O Fluminense se reapresenta no CT Pedro Antônio na próxima quarta-feira (4).