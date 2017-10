Henrique Dourado lamenta derrota para o Grêmio: "Temos que dar a volta por cima"

Na melhor chance da equipe, Dourado obriga Marcelo Grohe a fazer boa defesa. (Foto: Divulgação/Fluminense FC)

Artilheiro do Campeonato Brasileiro com 14 gols e um dos mais experientes no jovem elenco do Fluminense, Henrique Dourado chamou a responsabilidade após a derrota para o Grêmio, na tarde desse domingo (1°), em Porto Alegre.

Carregando o peso de cinco partidas seguidas sem vitórias, o Tricolor carioca vê, com a luz de alerta ligada, a aproximação da zona de rebaixamento, da qual está com apenas um ponto de diferença para Avaí, equipe que abre o Z-4 com 30 pontos.

No primeiro tempo da partida o Fluminense viu o Grêmio pressionar e tendo chances reais de abrir o placar, parando em Diego Cavalieri, que retornou ao time titular fazendo defesas importantes. Na segunda etapa, depois de tanto martelar, o Tricolor gaúcho abriu o placar, esse que seria o único gol da confronto.

Dourado, ao final da partida, comentou que o Fluminense tinha o propósito de anular as jogadas do adversário, e que o time se encontra em uma situação difícil.

"Acho que o primeiro tempo foi muito truncado, viemos com propósito de anular as jogadas do Grêmio. O gol foi numa infelicidade, saiu num bate-rebate. Estamos em situação complicada, o campeonato começa a engrenar nos últimos jogos. Temos consciência disso, mas cientes de que temos que dar a volta por cima", comentou.

O camisa 9 ainda lembrou que o time não tem encontrado o caminho das vitórias, e que precisa trabalhar para enfrentar o Flamengo, na próxima quinta-feira, dia 12, pelo Campeonato Brasileiro.

"Estamos há cinco jogos sem vitória no campeonato, e o Grêmio é um grande adversário. Não à toa está na parte de cima. Tivemos oportunidades, agora é trabalhar para que possamos ganhar o clássico", completou.

O Fluminense, em caso de vitória da Ponte Preta amanhã (2), contra o Flamengo, no Moisés Lucarelli, pode terminar a rodada em 16° colocado.