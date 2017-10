Alerta ligado: Flu é um dos piores do returno e se aproxima da zona do rebaixamento

Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Com um dos piores desempenhos do segundo turno, o Fluminense começa a ver de perto a zona do rebaixamento. Se há algumas rodadas era um absurdo cogitar uma possível queda, agora o risco é maior e a diferença é de apenas um ponto.

Após a quarta derrota seguida no ano para o Grêmio, a segunda pelo Brasileirão, o Fluminense tornou-se a equipe com menos vitórias na competição (7), igualado com todos os times da zona do rebaixamento (Avaí, Ponte Preta, Coritiba e Atlético-GO). É o único de fora com menos de oito vitórias.

Nos últimos cinco jogos, foram quatro derrotas e apenas um ponto conquistado (de 15 disputados). O Fluminense não sabe o que é fazer um gol com bola rolando desde o jogo contra o Atlético-MG, no dia 21 de agosto - esta, inclusive, foi a última vitória tricolor no Brasileirão.

O rendimento ofensivo do Fluminense diminuiu desde a saída de Richarlison para o Watford, da Inglaterra. Já são dois jogos seguidos sem balançar as redes e os números de finalizações diminuíram drasticamente. Por outro lado, o atacante tem se destacado também no clube inglês, criando oportunidades e marcando gols importantes - assim como fazia no Flu.

Nos últimos meses, o técnico Abel Braga ganhou alguns reforços. Sornoza retornou de lesão e Robinho foi contratado, e a esperança era que ambos encorpassem mais a equipe mesmo após a saída de Richarlison. Porém, o que tem se visto em campo é um Fluminense cada vez mais desorganizado, sem criatividade, velocidade e apático.

Para escapar do risco de ser rebaixado, o Fluminense vai precisar de mudanças. Abel Braga precisa achar outras alternativas, talvez mudar o esquema tático que tem sido prejudicial para a equipe e insistir menos em alguns jogadores. O Flu nada contra a maré, enquanto os times que estão na zona do rebaixamento se recuperam, o Tricolor desce cada vez mais a tabela do Brasileirão e já pode entrar na zona do rebaixamento na próxima rodada. Pela frente tem clássico contra o Flamengo, também adversário da Sul-Americana. É preciso melhorar.