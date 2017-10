Fluminense nega que Abel Braga esteja de saída do clube

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O programa Donos da Bola, da TV Bandeirantes, divulgou a informação de que Abel Braga teria recebido uma proposta da Seleção dos Emirados Árabes e aceitou. Entretanto, em um pequeno comunicado, o treinador e o Fluminense agiram rápido e negaram.

“O Fluminense Football Club e o técnico Abel Braga comunicam que não procede a informação de que o treinador estaria deixando o clube para assumir a seleção dos Emirados Árabes”.

O apresentador, durante seu programa, afirmou que o técnico estaria a caminho da seleção dos Emirados Árabes. Ainda de acordo com o comunicador, Abel está em São Paulo acertando os últimos detalhes para comunicar a decisão à diretoria do Fluminense. Recentemente, o treinador em entrevista afirmou que recusou uma proposta da mesma seleção e disse que no momento não se interessa de sair do Rio.

"Agora, recebi uma proposta da seleção dos Emirados Árabes. Agora, essa semana. Tenho contrato com o Fluminense. Não posso responder agora, é um negócio interessante. Eles querem preparar para a Copa da Ásia. Não se classificaram agora ao Mundial. Eu conheço todo o time, lancei um garoto lá, com 17 anos. É o Mabkhout. Eles têm time bom. Eu me sinto bem aqui, não sei se me interessa sair do Rio", disse Abel.