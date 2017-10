Jogo Sesc-RJ x Fluminense ao vivo online na final do Carioca de Vôlei

Os times de vôlei feminino e masculino do Sesc RJ entrarão em quadra nesta quinta-feira (05.10), pelo Campeonato Carioca. A equipe feminina enfrentará o Fluminense no primeiro jogo da final, às 19h30, no Tijuca Tênis Clube. Já a masculina, estreia no campeonato já na semifinal, contra o Flamengo, às 18h, no Sesc Tijuca.

No feminino, após superar o Botafogo por 3 sets a 0, na última segunda-feira, o Sesc RJ terá pela frente o Fluminense. E terá a oportunidade de retomar a hegemonia na competição com uma revanche, já que após 12 títulos seguidos, acabou derrotado no último ano pelo Tricolor. As duas equipes ainda se enfrentarão novamente no domingo (08.10), às 21h, no Hebraica.

Nesta temporada, o time traz reforços. São elas a levantadora Carol Leite, as centrais Vivian e Linda, a oposta Natiele e as ponteiras Kasiely e Gabi Guimarães. As jogadoras remanescentes da temporada passada são as centrais Mayhara e Juciely, as líberos Vitória e Fabi, a oposta Monique, a ponteira Drussyla e as levantadoras Roberta e Mikaella. O técnico Bernardinho só não terá à disposição para o confronto a ponteira Gabi, que se recupera de uma cirurgia no joelho direito.

No Carioca masculino, o Sesc RJ fará sua estreia. E trará muitas novidades. Será o primeiro jogo oficial pela equipe dos ponteiros João Rafael, Levi e Japa, do levantador Thiaguinho, do oposto Renan Buiatti, do líbero Tiago Brendle e dos campeões olimpicos Maurício Souza e Maurício Borges. Além destes contratados, o técnico Giovane Gávio também contará com o levantador Everaldo, o oposto Paulo Victor PV, o ponteiro Juninho, o líbero Alexandre Elias e os centrais Tiago Barth, Victor Hugo e Renato Oliveira.