Após Corinthians e Atlético-MG, Fluminense confirma presença na Florida Cup 2018

No ano passado, Fluminense de Ronaldinho enfrentou o Shakhtar Doentsk, em Orlando, na Flórida (Foto: Gregg Newton/AFP)

O Fluminense está confirmado na Florida Cup em janeiro de 2018 nos Estados Unidos. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (9), em Orlando, na Flórida, com a presença do diretor executivo geral do clube, Marcus Vinicius Freire.

O calendário agenda confrontos do Fluminense contra o PSV, da Holanda, no dia 12 de janeiro, e o Barcelona de Guayaquil, três dias depois.

Ainda participam do torneio Corinthians, Atlético-MG, Rangers, Légia Varsóvia e Atlético Nacional. O Fluminense já disputou a primeira edição do torneio em 2015 e esteve presente também em 2016.