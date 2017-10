Fluminense anuncia pré-temporada nos Estados Unidos e participação na Florida Cup

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O Fluminense anunciou na manhã desta segunda-feira (9) que irá participar da próxima edição da Florida Cup e que a pré-temporada de 2018 será nos Estados Unidos, assim como fez em 2015 e 2016 na gestão de Peter Siemsen. Neste ano, o Tricolor optou por aproveitar o novo Centro de Treinamento.

A Florida Cup 2018 será realizada entre os dias 10 e 20 de janeiro. O Fluminense estreia no Campeonato Carioca no dia 17, com isso, jogará nos dias 12 e 15, contra PSV (Holanda) e Barcelona de Guayaquil (Equador), respectivamente. O anúncio foi feito em Orlando e contou com a presença do CEO do clube, Marcus Vinícius Freire.

Além do Fluminense, outros dois brasileiros participarão da Florida Cup: Atlético-MG e Corinthians. O Atlético Nacional, da Colômbia, é outro representante da América do Sul. Na Europa, além do PSV, o Légia Varsóvia (Polônia) e o Rangers (Escócia) também estarão presentes.

O Fluminense participou das edições de 2015 e 2016 da Florida Cup, mas deixou o torneio sem conquistar uma vitória. Após não participar da edição de 2017, o Tricolor retornará ao torneio em 2018.