Abel critica Wendel, revela atrasos e explica barração: "Se enquadra ou não serve"

Após o empate contra o Flamengo na tarde desta quinta-feira (12), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o assunto mais comentado no Fluminense foi a ausência de Wendel no clássico. O técnico Abel Braga revelou atrasos do jogador nos treinamentos e explicou o motivo da barração.

"É comportamento, chega atrasado todos os dias. Se não estiver compenetrado com o momento da equipe, está fora. Eu que puxei ele para o profissional e coloquei para jogar, e eu que tirei ele. Ou aprende e se enquadra, ou não serve para a gente", afirmou o treinador.

O técnico do Fluminense acredita que a jovem revelação tricolor está sendo mal assessorada. Abel Braga informou que Wendel chegou no horário certo e foi um dos que mais se dedicaram no treino dos não relacionados nesta quinta-feira, no CT, e espera que o jogador recupere a disciplina.

"Ele (Wendel) está sendo muito mal assessorado. Foi avisado todos os dias. Como entrou, saiu. O Marcelo Chirol (preparador físico) me falou que ele chegou no horário e foi o cara que mais se dedicou. Se não voltar a ser assim como hoje, não vai jogar. Meu time não concentra, mas tem responsabilidade. Quero homens", revelou.