Fluminense e Avaí se enfrentam em confronto direto contra o Z-4

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputado no Maracanã (RJ).

Mergulhados na crise, Fluminense e Avaí se enfrentam neste domingo (15), às 17h (de Brasília), no Maracanã, em confronto direto na luta contra o rebaixamento. Sem vencer há seis jogos, o Tricolor entrou pela primeira vez no Z-4 do Brasileirão – é o 17º, com 32 pontos. Já o Leão da Ilha, mais abaixo em 18º, soma apenas 30 e não sabe o que é vitória há quatro rodadas.

O último encontro entre as equipes aconteceu no primeiro turno da competição. Na nona rodada, o Fluminense venceu o Avaí com facilidade por 3 a 0, na Ressacada. Henrique Dourado, Maicon (contra) e Mascarenhas marcaram os gols.

No histórico de confrontos pelo Brasileirão, Fluminense leva ampla vantagem sobre o Avaí. Em apenas dez jogos, foram sete vitórias tricolores, um empate e somente dois triunfos avaianos. No quesito gols marcados, o Flu vence por 21 a 3.

A arbitragem do confronto fica por conta de Flavio Rodrigues de Souza (SP). Ele terá como assistentes Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques, ambos também paulistas.

Retorno de Wendel não é descartado no Flu

Embora satisfeito com a atuação do Flu no clássico contra o Flamengo, o técnico Abel Braga será obrigado a fazer mudanças na equipe. Sem poder contar com Lucas, suspenso, Renato é o mais cotado para assumir a vaga. Já no meio, Wendel, que foi barrado por indisciplina, pode retornar já neste domingo. O jogador vinha treinando normalmente e tem condições de jogo. Orejuela, que estava a serviço da seleção do Equador, também está à disposição.

Elogiado por Abel pelo desempenho no Fla-Flu, o lateral Marlon comentou sobre o caso Wendel: "Particularmente não sabia da situação, até porque foi citado que ele chega atrasado, mas nunca vi os horários. Alguns atletas chegam antes, eu sou um desses, então nunca vi horário dele. É um grande jogador. Nosso elenco é novo, e todos os garotos estão sujeitos a isso. Espero que ele possa fazer o melhor para ajudar o Fluminense'', disse.

O técnico Abel Braga alertou para os perigos que o Avaí pode apresentar no Maracanã: ''Não podemos esquecer essa campanha deles como visitante e acreditar que podemos ganhar a partida a qualquer momento, pois isso não vai acontecer. Vamos encontrar muitas dificuldades, portanto, temos que tratar a partida como decisiva'', disse.

Sendo assim, o Fluminense deve ir a campo com: Diego Cavalieri, Renato, Reginaldo, Gum e Léo; Richard, Orejuela (Wendel), Junior Sornoza e Gustavo Scarpa; Marcos Júnior e Henrique Dourado.

Avaí busca surpreender no Rio sem seu artilheiro

O técnico Claudinei Oliveira teve dificuldades para escalar a equipe que encara o Fluminense. Ao todo, são quatro desfalques: o meia Willians recebeu cartão vermelho direto no intervalo do jogo contra o Vasco e, por isso, está fora. Além dele, o volante Judson e seu substituto imediato, Lourenço, cumprem suspensão pelo terceiro amarelo. Por fim, o artilheiro Junior Dutra completa a lista de baixas do Avaí.

Mesmo com as adversidades, o zagueiro Betão se mostrou confiante: ''Estou muito animado, mesmo diante da situação da zona. acho que só até repetitivo, como sempre falo pra vocês. Nosso campeonato termina lá em 3 dezembro, nosso objetivo é permanecer. Claro que a situação no momento incomoda, mas importante é a situação como vai ficar no final do campeonato. Enquanto a gente depender de nossas forças, é muito mais fácil, que depois ficar dependendo de resultado. No momento a gente depende de nossa capacidade, nossas forças, nossos números, isso acaba tranquilizando um pouco'', afirmou.

Claudinei fez coro ao zagueiro e espera surpreender o Flu no Maracanã: ''Nós perdemos para o Vasco mostrando uma grande vontade de ganhar e merecendo até mesmo uma melhor sorte. Pelo comportamento do time e por conta de nossa atuação, podemos pleitear um bom resultado no Rio de Janeiro'', disse o comandante.

Para o time que vai a campo, o treinador deve promover a entrada de Rômulo no ataque ao lado de Joel. Já o experiente Juan, de 35 anos, ocupará o setor de meio campo. Sendo assim, os prováveis onze titulares do Avaí são: Douglas, Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Simião, Juan, Luan Pereira e Pedro Castro; Rômulo e Joel.