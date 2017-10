Dourado marca, Fluminense derrota Avaí em confronto direto e termina rodada fora do Z-4

INCIDENCIAS: Partida válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, RJ

Diante de seu torcedor, o Fluminense conquistou uma vitória pelo placar mínimo diante do Avaí por 1 a 0, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O gol de Henrique Dourado, seu 15º no campeonato, levou o Flu para a 11ª posição, com 35 pontos. Sem vencer a cinco rodadas, o Leão da Ilha parou na 30 pontos, em 18º.

Na próxima rodada, os dois times jogam em casa no domingo (18), às 21h45 (horário de Brasília). O Fluminense tem mais um confronto direto, diante do São Paulo, no Maracanã, enquanto o Avaí joga na Ressacada contra mais um carioca: o Botafogo, na Ressacada.

Dourado marca único da primeira etapa

Precisando do resultado para deixar o Z-4, o Fluminense teve um bom início no Maracanã. Com mais posse de bola e movimentação dos seus jogadores de ataque, o Tricolor teve uma superioridade no começo da partida e criou problemas ao Avaí. Aos 9, Scarpa recebeu de Marcos Júnior na intermediária e arriscou chute de longe, com perigo sobre o gol avaiano.

Aos 13, após cobrança de lateral para a área, a bola sobrou para Sornoza, que bateu forte e acertou o travessão. No rebote, Marcos Júnior chutou em cima da defesa e a bola sobrou para Henrique Dourado finalizar de voleio. Juan tentou afastar em cima da linha, mas a bola acabou morrendo no fundo do gol de Douglas: 1 a 0 para o Fluminense.

O primeiro tempo terminou com 63% de posse de bola para os mandantes, que finalizaram 12 vezes, contra três chances para o Avaí. Após o gol, o Leão se abriu um pouco mais e o Flu teve espaço para contra-atacar, mas desperdiçou as chances com passes e tomadas de decisões erradas. A única chance mais clara dos catarinenses foi aos 29. Luanzinho recebeu de Simião na esquerda, passou por Renato e arriscou chute rasteiro, mas Cavalieri fez defesa firme.

As chances de gol para o Fluminense só voltaram a surgir na reta final da primeira etapa. Aos 40, Wendel arrancou da esquerda pelo meio, bateu colocado e a bola ainda desviou em Alemão, passando muito perto da trave esquerda. Dois minutos depois, em levantamento de Marlon de longe, Renato apareceu dentro da área para desviar de cabeça, mas mandou por cima.

Avaí melhora, tem gol anulado, mas Flu assegura triunfo

Com menos de dois minutos no segundo tempo, em cobrança de escanteio de Pedro Castro, Leandro Silva desviou de cabeça e mandou para as redes. O árbitro apontou gol, mas o assistente viu impedimento de Alemão, que estava posicionado atrás de Cavalieri, e a arbitragem cancelou o que seria o empate do Avaí.

O segundo tempo foi de uma posse de bola muito mais equilibrado: terminou com 51% de vantagem para o Flu, e o Avaí se portou mais ofensivamente, até pelas alterações de Claudinei Oliveira, mas o Leão sofreu para fazer o goleiro Cavalieri trabalhar. Com muitos jogadores de velocidade, o Fluminense tentou matar o jogo no contra-ataque, porém esteve sempre ameaçado pelos visitantes.

Aos 14, na cobrança de escanteio de Scarpa, Gum subiu no meio da área e tocou com perigo, à direita do gol. Três minutos depois, Marcos Júnior recebe passe de Scarpa no meio da defesa e saiu frente a frente com o goleiro, mas, na hora do drible, Douglas se esticou e tirou a bola dos pés do atacante.

Com posse de bola, mas poucas chances criadas dessa maneira, o Avaí teve na bola parada suas oportunidades mais perigosas. Aos 26, em cobrança ensaiada de escanteio, João Paulo bateu para trás, Marquinhos fez o corta-luz e Luanzinho bateu de primeira, por cima do gol.

Aos 34, foi o Fluminense que teve gol anulado. Gustavo Scarpa levantou para a área, Matheus Alessandro desviou para o gol, mas o árbitro anulou o gol por empurrão do atacante em Alemão. Dois minutos depois, Dourado recebeu de Scarpa na entrada da área, girou para cima da defesa e bateu colocado, mas à direita do gol.

A reta final de jogo teve o Avaí dominando a posse de bola e presente no campo de ataque tricolor, porém errando nas tomadas de decisão e sofrendo para infiltrar na defesa adversária. Já aos 47, Marquinhos cobrou falta do lado esquerdo, Joel apareceu livre e cabeceou de costas para o gol, em cima de Cavalieri, que garantiu uma vitória magra, mas essencial na briga do Fluminense contra o rebaixamento.