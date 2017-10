Jogo Fluminense x São Paulo AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2017

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe os principais lances, ao vivo, do jogo entre Fluminense x São Paulo ao vivo no Maracanã, valendo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Equipe de arbitragem

Árbitro: Leandro Pereira Vuaden (RS). Assistentes: Jose Eduardo Calza e Mauricio Coelho Silva Penna (RS).

Histórico do duelo

Em Campeonatos Brasileiros, as equipes já se encontraram em 56 oportunidades. O São Paulo tem vantagem de dez vitórias sobre o Fluminense (28 a 18). Aconteceram ainda 14 empates.

Retrospecto ruim fora de casa

O baixo desempenho do Tricolor do Morumbi no Brasileirão passa pelo desempenho fora de casa. Longe de seus domínios, em 14 jogos, o São Paulo conquistou apenas oito pontos: duas vitórias (Botafogo e Vitória) e dois empates (Sport e Avaí).

Retrospecto do Flu na condição de mandante

Vitórias: cinco (Santos, Vitória, Atlético-GO, Atlético-MG e Avaí)

Empates: quatro (Atlético-PR, Flamengo, Chapecoense e Cruzeiro)

Derrotas: cinco (Grêmio, Botafogo, Corinthians, Vasco e Palmeiras)

Fique de olho!

Destaque na vitória de virada sobre o Atlético-PR, Cueva chegou a sua décima assistência na temporada. O jogador peruano é o líder do quesito no time, seguido pelo lateral-esquerdo Júnior Tavares, com sete.

(Foto:Rubens Chiri/ São Paulo)

Subindo!

O São Paulo tem feito uma bela campanha de recuperação. Considerando apenas o segundo turno, o Soberano ocupa a quinta colocação, tendo conquistado 15 pontos de 27 possíveis. Apenas o Cruzeiro e Botafogo, com 20 e 18 pontos, respectivamente, possuem pontuação maior no returno. Em sua última partida, disputada no sábado (14), o Tricolor do Morumbi saiu atrás do marcador contra o Atlético-PR, mas contou com as assistências de Cueva para os gols de Lucas Pratto e Maicosuel, e virou o placar. Crônica do jogo: São Paulo vira sobre Atlético-PR e ganha fôlego na luta contra rebaixamento.

Fique de olho!

Artilheiro isolado do campeonato, com 15 gols, Henrique Dourado é um dos principais trunfos do Fluminense. O artilheiro voltou a balançar as redes no último domingo ao marcar o gol da vitória tricolor sobre o Avaí. No total, os tentos anotados pelo Ceifador garantiram 14 pontos ao Flu.

(Foto: Lucas Merçon/ FFC)

Alívio!

Com a vitória do São Paulo sobre o Atlético-PR no sábado, o Fluminense entrou na zona de rebaixamento pela primeira vez no campeonato. Mas o Tricolor das Laranjeiras não tardou para se livrar da incômoda situação. No dia seguinte, enfrentou o Avaí no Maracanã, e com um gol marcado por Henrique Dourado derrotou a equipe catarinense, encerrando um jejum de seis jogos sem vitórias. Crônica do jogo: Dourado marca, Fluminense derrota Avaí em confronto direto e termina rodada fora do Z-4

No primeiro turno, em confronto realizado no Morumbi, os tricolores empataram em 1 a 1. O São Paulo abriu o placar com Jucilei no início do jogo. Já o Flu chegou ao empate com Wendel, no início do segundo tempo. Confira os melhores momentos do clássico.

Confronto direto

Ainda pressionados, Fluminense e São Paulo se enfrentam nesta quarta com o mesmo objetivo: se afastar da zona de rebaixamento. As equipes estão separadas por apenas um ponto na tabela de classificação. O Fluminense ocupa a 12ª posição, com 35 pontos, enquanto o Tricolor do Morumbi é o 13º colocado, com 34.