Dourado exalta pontos conquistados recentemente pelo Flu: “Tem sido importantes”

O Fluminense recebeu o São Paulo na noite desta quarta-feira (18), no Maracanã, em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Séria A. O Tricolor Carioca levou a melhor sobre o Paulista e venceu por 3 a 0 com gols de Henrique Dourado, Sornoza e Robinho. Os jogadores falaram ao término da partida.

“Isso (torcedor não precisar olhar na hora do pênalti) é mais a galera que fala. Mas no treinamento a gente procura aperfeiçoar. Não vai ser sempre que a bola vai entrar. Mas se puder manter a média, vai ser importante. Principalmente com uma vitória”, comentou Henrique Dourado, que chegou a 30 gols no ano (11 de pênalti).

“Acho que resgatamos o espírito que estávamos no início do campeonato. Ele tem sido fundamental nesses jogos de confronto direto. Esses pontos têm sido importantes”, finalizou o atacante.

O zagueiro Gum também falou após a vitória: “Graças a Deus estou melhorando, jogo após jogo. Estou feliz que não é só eu, é o grupo. A gente tem que ajudar o máximo dentro de campo. Temos que ter luta, empenho. É o mínimo que temos que ter. Isso é o básico. A equipe vai crescendo, vamos demonstrando o potencial de cada jogador. Fico feliz de poder ajudar meus companheiros”.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (22), quando viaja até Chapecó para enfrentar a Chapecoense na Arena Condá, às 19h00. O Tricolor vai em busca da vitória para se afastar de vez da zona de rebaixamento e entrar na briga pelas competições continentais.