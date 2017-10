Gum ou Richard: Abel tem 'decisão difícil' para inscrição na Sul-Americana

Gum ou Richard: Abel tem 'decisão difícil' para tomar na inscrição para Sul-Americana

Fluminense tem até a próxima segunda-feira (24) para realizar a sua última alteração na lista de inscritos da Sul-Americana. E Abel Braga terá de fazer uma escolha difícil até lá. Com o clube retornando à boa fase, dois jogadores não-inscritos assumiram a condição de titular e viraram destaques: o zagueiro Gum e o volante Richard. O problema é que apenas mais uma troca é permitida.

Gum retornou no Fla-Flu e deixou boa impressão. Nas três partidas que realizou, chegou a ficar mais de 200 minutos sem ser vazado. Já Richard precisou de apenas quatro jogos para assumir a condição de titular, tomando a vaga de Orejuela. Estreou contra Atlético-PR e também foi titular contra Flamengo, Avaí e São Paulo.

''Vai ser uma decisão difícil. Na segunda-feira eu defino. Lamentavelmente um vai ter que ficar fora. Vou ter que pensar. Tenho o Renato Chaves recuperado. E não tenho um primeiro volante como o Richard. Chegamos na situação que tivemos que recorrer a eles'', declarou o treinador.

Com as mudanças no regulamento da Conmebol, são permitidas 10 trocas até o final da Libertadores e da Sul-Americana. Fluminense já contabilizou nove. Antes do confronto contra LDU, foram três mudanças: saíram Matheus Mascarenhas, Richarlison, Marcos Calazans para dar lugar a Wellington, Romarinho e Robinho.

"É culpa minha. No último jogo eu podia ter deixado duas vagas sobrando. Não foi errado porque nos classificamos. Mas se tivesse guardado mais uma, poderia inscrever os dois. Alguém vai ter que ficar de fora", disse Abel.

Fluminense enfrenta Flamengo nos dias 25 de outubro e 1 de novembro pelas quartas de final da Sul-Americana. Confronto marca o reencontro das equipes após 2009, ano do primeiro duelo internacional entre os clubes. Na ocasião, o Tricolor avançou devido aos gols marcados 'fora de casa', com 0 a 0 na ida e 1 a 1 na volta.