Sornoza deixa Maracanã mancando, mas diz 'estar bem' e fará exames nesta quinta

Dia de alegria e preocupação para Junior Sornoza. Após marcar o segundo gol do Fluminense contra o São Paulo, nesta quarta-feira, o meia equatoriano voltou a balançar as redes após cinco meses. No entanto, a festa terminou aos 22 minutos do segundo tempo, quando sentiu a coxa direita e foi substituído por Mateus Norton.

Na saída da zona mista, Sornoza deixou o Maracanã mancando, mas tranquilizou a torcida sobre sua situação física. O equatoriano fará exames nesta quinta-feira para saber sobre a lesão. "Creio que ainda falta melhorar algumas coisas, mas fisicamente estou bem. Vou fazer exames nesta quinta. Me sinto bem, creio que não vai ser nada grave", afirmou.

O último tento foi marcado pelo equatoriano foi contra o Santos, na 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o meia não escondeu a comemoração pelo feito. "Muito feliz. Voltar a marcar um gol depois dessa lesão é muito importante. Vou seguir trabalhando para que o Fluminense consiga os triunfos e alegre todos que estão nos apoiando"

Fora de combate desde a partida diante do Atlético-MG, no dia 22 de maio, o meia Sornoza se recuperou de uma fratura no tornozelo esquerdo após trabalho com os preparadores físicos do clube. Na época da cirurgia, o retorno do meia estava previsto para setembro, mas sua recuperação surpreendeu e permitiu retornar aos gramados um mês antes.