Gustavo Scarpa se torna maior assistente do Fluminense na década

Gustavo Scarpa se torna o maior assistente do Fluminense na década

Aos 23 anos, Gustavo Scarpa tem motivos para comemorar. Após assistir o segundo gol do Fluminense, marcado por Junior Sornoza, na vitória por 3 a 1 contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, o camisa 10 quebrou uma grande marca: com 34 passes para gol, superou Fred e se tornou o maior assistente do Fluminense nesta década.

Promovido ao elenco profissional em 2014, Scarpa vive seu terceiro ano como referência no clube. Capitão, precisou de 140 jogos para chegar na marca. O camisa 10 também é o líder de assistências do Campeonato Brasileiro (9) e o principal nome do quesito no futebol nacional nesta temporada.

Até então, o feito era de Fred, com 33 assistências. O ex-camisa 9 jogou no Fluminense por oito anos e precisou de 243 jogos para alcançar a marca. No entanto, vale lembrar que o cálculo visa apenas a década recente, ou seja, os números de Fred em 2009 e 2010 não são contabilizados.