Fluminense inscreve Richard na Copa Sul-Americana; Gum fica de fora

Abel inscreve Richard na Copa Sul-Americana; veja lista

Fluminense anunciou na tarde desta segunda-feira (23) a última mudança na lista de inscritos da Copa Sul-Americana: o volante Richard entrou no lugar do lateral-direito Renato. Com isso, o clube realizou as 10 trocas permitidas e não poderá fazer mais alterações. Outro cogitado para a vaga, o zagueiro Gum ficou de fora.

Richard precisou de apenas quatro jogos para assumir a condição de titular, tomando a vaga de Orejuela. Estreou contra Atlético-PR e também foi titular contra Flamengo, Avaí e São Paulo. Gum retornou no Fla-Flu e deixou boa impressão. Nas três partidas que realizou, chegou a ficar mais de 200 minutos sem ser vazado.

Abel Braga comentou sobre a escolha que teria que tomar até esta segunda-feira, data limite para trocas na Copa Sul-Americana: ''Vai ser uma decisão difícil. Na segunda-feira eu defino. Lamentavelmente um vai ter que ficar fora. Vou ter que pensar. Tenho o Renato Chaves recuperado. E não tenho um primeiro volante como o Richard. Chegamos na situação que tivemos que recorrer a eles''

Fluminense enfrenta Flamengo nos dias 25 de outubro e 1 de novembro pelas quartas de final da Sul-Americana. Confronto marca o reencontro das equipes após 2009, ano do primeiro duelo internacional entre os clubes. Na ocasião, o Tricolor avançou devido aos gols marcados 'fora de casa', com 0 a 0 na ida e 1 a 1 na volta.

LISTA SUL-AMERICANA (QUARTAS DE FINAL)

1 - Marcos Felipe

2 - Lucas

3 - Henrique

4 - Renato Chaves

5 - Pierre

6 - Wendel

7 - Marquinho

8 - Douglas

9 - Henrique Dourado

10 - Gustavo Scarpa

11 - Marlon

12 - Diego Cavalieri

13 - Nogueira

14 - Reginaldo

15 - Léo

16 - Richard

17 - Robinho

18 - Orejuela

19 - Romarinho

20 - Sornoza

21 - Pedro

22 - Júlio César

23 - Marcos Junior

24 - Frazan

25 - Marlon Freitas

26 - Mateus Norton

27 - Peu

28 - Matheus Alessandro

29 - Luquinhas

30 - Wellington Silva