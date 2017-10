Prêmio The Best: Abel Braga e torcida do Fluminense são homenageados pela Fifa

Prêmio The Best: Abel Braga é homenageado pela Fifa em cerimônia

Abel Braga foi homenageado pela Fifa durante o Prêmio The Best, evento que premia os melhores do futebol mundial. O técnico foi lembrado entre os momentos emocionantes da temporada, devido ao falecimento de seu filho. No telão, imagens da torcida do Fluminense cantando seu nome e o treinador às lagrimas na beira do campo.

O momento aconteceu na partida contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro. Foi a primeira do Fluminense no Rio de Janeiro, após a notícia do falecimento de seu filho João Pedro, de 19 anos, após acidente em seu apartamento no Leblon, Zona Sul da cidade.

Abel Braga foi homenageado ao lado de outros momentos como o acidente com Marc Bartra, do Borussia Dortmund, após ataque terrorista; Bradley Lowery, torcedor do Sunderland, que faleceu aos seis anos vítima de câncer.