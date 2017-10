Dourado preza por cuidado contra Flamengo mesmo sem Guerrero: "Estamos atentos"

Mesmo sem Guerrero, Dourado preza por cuidado contra Flamengo: "Estamos atentos"

É clima de Fla-Flu. O segundo clássico internacional entre Fluminense e Flamengo começa na próxima quarta-feira (25), pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. E não será na partida de ida onde teremos o duelo de artilheiros entre Henrique Dourado e Paolo Guerrero, ausente por edema na coxa direita. Mesmo sem o camisa 9 rubro-negro do outro lado, o artilheiro tricolor pediu atenção.

"Pelo que vi do último jogo do Flamengo, e quando o Guerrero não está em campo, é um time com mais mobilidade. Paquetá não é centroavante, mas abre bem os espaços, sai bem da área. Com o Guerrero a primeira bola é mais no pivô direto. Se o Guerrero jogar ou não, estamos atentos para não sermos surpreendidos. Ele tem muita presença de área"

O Fluminense terá os dois jogos da Sul-Americana para quebrar um retrospecto ruim: são seis clássicos sem vitória. Do início do ano para cá, são quatro empates e duas derrotas. Dourado reconhece a importância de uma vitória contra Flamengo e espera que venha com a classificação.

"É uma oportunidade para vencermos o Flamengo, o que ainda não conseguimos em 2017. Em alguns jogos fomos superiores e deixamos a vitória escapar no fim. O Fla sabe e respeita a nossa equipe, como nós respeitamos eles. É uma boa oportunidade para que possamos vencer e classificar"

Dourado aproveitou também para tranquilizar a torcida quanto a sua condição física. Poupado no último domingo na derrota para a Chapecoense, o atacante revelou que estava a ponto de ter problemas físicas, mas declarou estar pronto para o clássico.

"Estou bem, o pessoal achou melhor prevenir nesse jogo contra a Chapecoense. Pude nesses dias aprimorar. A sequência de fim de temporada é puxada. Tiveram que me brecar, por mim eu jogaria. Sabemos que isso é para o bem do grupo. Tem que agir com a razão às vezes"