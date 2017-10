De Richarlison a Richard: relembre as 10 trocas do Fluminense na lista da Sul-Americana

De Richarlison à Richard: relembre as 10 trocas do Fluminense na Sul-Americana

Este será o elenco até a final da Sul-Americana. O Fluminense anunciou na segunda-feira (23) a última mudança na lista de inscritos da Copa Sul-Americana: o volante Richard entrou no lugar do lateral-direito Renato. Com as mudanças no regulamento da Conmebol, são permitidas 10 trocas até o final do torneio. Fluminense já fez todas. Mas você se lembra dos nomes?

Entre os 10 que entraram, um já não está mais entre os profissionais: o lateral-esquerdo Matheus Mascarenhas. E cinco são atacantes: Matheus Alessandro, Peu, Robinho, Romarinho e Wellington, este que foi retirado e reinscrito devido a negociação com o Bordeaux, no meio do ano.

Os 10 que entraram: Mascarenhas, Marlon Freitas, M. Alessandro, Luquinhas, Marlon, Peu, Robinho, Romarinho, Wellington, Richard. #FluVAVEL — Marcello Neves (@mneves_) 23 de outubro de 2017

Entre os 10 que saíram, metade foi por transferência: Osvaldo foi para o Sport, Maranhão para a Ponte Preta, Danielzinho para o Oeste, Lucas Fernandes para o Atlético-PR e Richarlison para o Watford. Outro dois deixaram a lista por lesão: o volante Luiz Fernando e o atacante Marcos Calazans.

Fluminense enfrenta Flamengo nos dias 25 de outubro e 1 de novembro pelas quartas de final da Sul-Americana. Confronto marca o reencontro das equipes após 2009, ano do primeiro duelo internacional entre os clubes. Na ocasião, o Tricolor avançou devido aos gols marcados 'fora de casa', com 0 a 0 na ida e 1 a 1 na volta.

LISTA SUL-AMERICANA (QUARTAS DE FINAL)

1 - Marcos Felipe

2 - Lucas

3 - Henrique

4 - Renato Chaves

5 - Pierre

6 - Wendel

7 - Marquinho

8 - Douglas

9 - Henrique Dourado

10 - Gustavo Scarpa

11 - Marlon

12 - Diego Cavalieri

13 - Nogueira

14 - Reginaldo

15 - Léo

16 - Richard

17 - Robinho

18 - Orejuela

19 - Romarinho

20 - Sornoza

21 - Pedro

22 - Júlio César

23 - Marcos Junior

24 - Frazan

25 - Marlon Freitas

26 - Mateus Norton

27 - Peu

28 - Matheus Alessandro

29 - Luquinhas

30 - Wellington Silva