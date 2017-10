Jogo Fluminense x Flamengo ao vivo online na Copa Sul-Americana 2017

INCIDENCIAS: Jogo válido pelo jogo de ida das quartas de finais da Copa Sil-Americanas 2017, a ser realizado no estádio do Maracanã (RJ).

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora o clássico Fluminense x Flamengo ao vivo minuto a minuto, partida válida pela quartas de finais da Copa Sul-Americana, a ser disputada no Maracanã, nesta quarta-feira (25), às 21h45 (de Brasília)

+ Acompanhe o pré-jogo de Fluminense x Flamengo ao vivo pela Copa Sul-Americana 2017

A arbitragem do clássico Fluminense x Flamengo fica por conta de Mário Díaz de Vivar (PAR). Ele terá como assistentes Milciades Saldivar (PAR) e Darío Gaona (PAR). A VAVEL Brasil transmite a partida em tempo real.

O Maracanã é o palco do clássico Fluminense x Flamengo ao vivo. O estádio tem capacidade para 70 mil torcedores e promete receber bom público.

No Flamengo, apesar do mistério feito pelo técnico Rueda, deve ir a campo com: Diego Alves, Pará, Réver, Juan e Trauco; Willian Arão, Cuellar e Diego; Everton Ribeiro, Everton e Paquetá.

Para o time que vai a campo, o técnico Abel Braga tem algumas dúvidas. Douglas, oupado contra a Chapecoense por causa das dores articulares, havia ficado quatro dias sem treinar. A tendência, portanto, é que Orejuela retorne ao time titular. Na zaga, Renato Chaves deve formar dupla com Reginaldo. Assim, o Fluminense deve ir a campo com Diego Cavalieri, Lucas, Reginaldo, Renato Chaves e Marlon; Richard, Orejuela e Sornoza; Gustavo Scarpa, Marcos Júnior e Henrique Dourado.

No Fluminense, o técnico Abel Braga teve que escolher entre Gum e Richard para fazer a última inscrição na Copa Sul-Americana. O volante acabou sendo o escolhido: ''Vai ser uma decisão difícil. Na segunda-feira (23) eu defino. Lamentavelmente um vai ter que ficar fora. Vou ter que pensar. Tenho o Renato Chaves recuperado. E não tenho um primeiro volante como o Richard. Chegamos na situação que tivemos que recorrer a eles’’, comentou

Sobre Everton Ribeiro e Diego jogarem juntos no time titular do Flamengo ou não, Rueda afirmou: ''Penso que eles têm características complementares. Em alguns jogos trabalhamos bem com eles. Agora temos várias possibilidades, depende do jogo, das características dos rivais''

+ Oito anos depois, Fluminense e Flamengo protagonizam clássico pela Sul-Americana

O Fluminense ainda não conseguiu vencer o Flamengo nessa temporada - em seis jogos foram quatro empates e duas derrotas para o Rubro-Negro. ''É uma oportunidade. Em alguns jogos fomos superiores e deixamos a vitória escapar no fim. O Fla respeita a nossa equipe, como nós respeitamos eles. É uma boa oportunidade para que possamos vencer e classificar.’’

O Flamengo terá desfalques importantes para encarar o Fluminense. Guerrero, com edema na coxa, está fora. Além dele, Berrio, com ruptura no joelho esquerdo, só volta em 2018. Por outro lado, Vinicius Junior foi relacionado e tem chances de iniciar jogando. Para ocupar a vaga do peruano, Paquetá e Vizeu disputam posição, mas a tendência é que o primeiro seja o escolhido: ''O Paolo (Guerrero), depois do jogo contra o Bahia, no segundo tempo, apresentou dores no músculo (posterior da coxa esquerda). Está em processo de reabilitação. Ontem tentou no treino, mas teve pequena moléstia e segue no departamento médico. (...) Vinicius já fez a transição e completou o tratamento. Será relacionado para amanhã, mas é muito difícil que atue o jogo todo'', disse Rueda.

Artilheiro do Fluminense, Henrique Dourado, que foi poupado na derrota para a Chapecoense, reconhece a importância de uma vitória no clássico neste momento da temporada. "É uma oportunidade para vencermos o Flamengo, o que ainda não conseguimos em 2017. Em alguns jogos fomos superiores e deixamos a vitória escapar no fim. O Fla sabe e respeita a nossa equipe, como nós respeitamos eles. É uma boa oportunidade para que possamos vencer e classificar", afirmou.

Para a partida desta quarta-feira, o técnico do Flamengo Rueda enalteceu o a história do clássico e o seu adversário: ‘’É um rival com muito boa estrutura. Todos se conhecem, o Fluminense conhece o Flamengo e o Flamengo conhece o Fluminense. Não há mistério. Sabemos as debilidades e fortalezas de cada um e vamos fazer um jogo inteligente. As posições de cada um vão ser fundamentais para decidir a partida", afirmou.

Nas oitavas de final, o Fluminense encarou o seu maior algoz: a LDU. Após vitória magra por 1 a 0 no Brasil, o Tricolor passou sufoco em Quito, mas graças ao gol de Pedro, a derrota por 2 a 1 foi o suficiente para colocar o Flu nas quartas.

Foto: Nelson Perez / Fluminense

Nas oitavas, o Flamengo encarou uma equipe também brasileira: a Chapecoense. Depois de empate sem gols em Chapecó, o Rubro-Negro venceu com sobras o time catarinense por 4 a 0.

Na segunda fase, o Fluminense encarou o modesto Universidad de Quito. Após goleada por 4 a 0 no Maracanã, o Tricolor apenas confirmou a sua classificação ao vencer novamente o time equatoriano, mas desta vez, por 2 a 1.

O Flamengo estreou na competição já na segunda fase. Pela frente, não teve piedade do Palestino (CHI): goleadas por 5 a 2 e 5 a 0 e classificação mais que assegurada.

Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Na primeira fase da Copa Sul-Americana, o Fluminense encarou o Liverpool-URU. No jogo de ida, vitória por 2 a 0. Na volta, mais um resultado positivo, desta vez, por 1 a 0. Relembre.

Fluminense x Flamengo voltam a se enfrentar pela Copa Sul-Americana após oito anos. Em 2009, o clássico acabou empatado nos dois jogos, mas o Tricolor acabou avançando de fase pela regra do gol fora de casa. A partida de ida terminou 0 a 0, enquanto a de volta foi 1 a 1. Roni e Denis Marques balançaram as redes naquela ocasião.

Vindo de derrotas no Campeonato Brasileiro, Fluminense e Flamengo mudam o foco para a Copa Sul-Americana. A primeira partida acontece nesta quarta-feira (25), e na próxima (1º), também no Maracanã.