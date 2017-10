Abel lamenta 'derrota merecida' e critica primeiro tempo do Fluminense: "Foi horrível"

Foto: Lucas Merçon/Fluminense F. C.

A derrota do Fluminense por 1 a 0 para o Flamengo, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, deixou um gosto amargo para o técnico Abel Braga. Em especial, para o primeiro tempo da equipe tricolor - considerado 'horrível' pelo mesmo. Segundo o treinador, a má atuação na etapa inicial foi determinante para o placar.

"Mesmo com o Fla nos dando a bola, o que criamos no primeiro tempo? Nada. Temos que ser realistas, foi horrível. Não é o nosso perfil de time guerreiro, que vai dentro. A gente corria para dentro do nosso campo", declarou.

Mas, apesar do primeiro tempo ruim, o treinador elogiou a melhora no segundo. Com mais posse de bola e melhor em campo, o Tricolor chegou a acertar a bola na trave e obrigou Diego Alves a fazer boas defesas. O resultado, no entanto, permaneceu inalterado, mas a atuação arrancou elogios de Abel.

"Não temos do que reclamar. A derrota veio no primeiro tempo e foi merecida. É um jogo de 180 minutos. Melhoramos no segundo tempo e tivemos o controle do jogo. Bola na trave, mais finalizações, defesaça no chute do Scarpa. Temos objetivos e eles são conquistados em sonhos. Antes do sonho você tem que meditar. Agora eles tem de analisar do que fizemos no primeiro tempo, não foi normal", declarou.