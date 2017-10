Marcação pela direita e fator Arão: Abel explica escolha por Orejuela em derrota para Flamengo

Foto: Lucas Merçon/Fluminense F. C.

Sem poder contar com Douglas, não relacionado devido a recuperação da lesão por artrite, a escolha natural seria a entrada de Wendel no time titular do Fluminense. Porém, Abel Braga optou por Orejuela na equipe titular ao lado de Richard na linha de volantes. O motivo? Explicado na coletiva após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, pela Copa Sul-Americana: marcar as subidas de Willian Arão pela direita. No entanto, o gol rubro-negro foi originado exatamente desta jogada.



"Opção por dois volantes, dois meias e dois atacantes. Justamente por causa da entrada do Arão entre os zagueiros que eu escalei o Orejuela. E o gol saiu dessa maneira. Nosso primeiro tempo foi para esquecer. Passamos 45 minutos correndo atrás do Flamengo. No segundo, começamos a empurrar eles para trás e foi outro jogo"

'Pior que o lance do gol não aconteceu só uma vez. Foram duas ou três. Não conseguimos neutralizar aquele lado direito no primeiro tempo. Marlon e Marcos Júnior perdidos, sempre contra três. Não era para acontecer isso. Uma das grandes jogadas que eles têm é essa jogada do Arão. Sabíamos, tentamos neutralizar e não conseguimos. No segundo tempo mudei a posição do Richard e arrumei''.

Apesar da escolha, o gol do Flamengo saiu exatamente desta forma: com subida de Willian Arão. E a atuação do equatoriano também foi afetada pela forte marcação do Flamengo, ainda na linha dos volantes. Segundo Abel, a pressão fez com que o Fluminense tivesse dificuldades na saída de bola.

"Eles nos deram a bola até chegar nos meus volantes. Ai eles diminuíam. Como meus volantes ficaram jogando de costas, essa bola era atrasada. Ai eles pressionaram. Não conseguimos sair no primeiro tempo. Treinamos ontem a saída de um dos volantes, caso o Fla marcasse mais recuado. E esse foi o nosso grande erro no primeiro tempo. É ai que não conseguimos entender", declarou.