Abel admite primeiro tempo ruim, mas garante confronto aberto: "Entrar como se fosse a última bola"

Foto: Flickr/Fluminense

O primeiro clássico contra o Flamengo pelas quartas de final da Copa Sul-Americana terminou com desvantagem no placar para o Fluminense. Derrotado com gol de Everton, o tricolor vai precisar vencer o rival no jogo da volta para avançar de fase na competição - a partida será na próxima quarta-feira (1º) -, algo que ainda não aconteceu na temporada. Ao todo, foram sete confrontos com três vitórias do rubro-negro e quatro empates.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Abel Braga criticou a forma de jogar da equipe no primeiro tempo, o técnico afirmou que o tricolor não conseguiu desenvolver o que foi treinado durante a semana. "Nosso primeiro tempo é para esquecer, nós passamos 45 minutos correndo atrás do Flamengo. A derrota foi causada pelo nosso primeiro tempo. É um jogo de 180 minutos. Nós tivemos o controle da partida da segunda etapa. Não foi normal o que fizemos e os jogadores sabem disso, sem substituição nós mudamos a forma de jogar. Treinamos a saída de um dos volantes, justamente por saber como eles jogam, mas no jogo não conseguimos sair do meio campo, esse foi nosso grande erro. Não podemos contar abobrinha pro torcedores. Não jogamos no primeiro tempo. Temos que pedir desculpas"

O treinador do Flu assegurou que o confronto está aberto, elogiou o adversário e disse que é preciso entrar focado no jogo da volta para conquistar a classificação. "Não posso reclamar de nada, o Flamengo foi feliz, foi melhor, temos que consertar isso. Precisamos entrar focados, como se a primeira bola fosse a última. Mesmo com a superioridade deles (Fla) no primeiro tempo, está tudo aberto. Assim como eles fizeram um gol, nós poderíamos ter feito também. O time do Flamengo é muito qualificado. Nós temos uma garotada que procura se superar."

Ao comentar sobre a atuação de seus jogadores, o técnico afirmou que a equipe não conseguiu anular o lado esquerdo do Flamengo, mas ressaltou a superação do jovem grupo tricolor. "Nós não conseguimos neutralizar o lado esquerdo do Flamengo, Marlon e Marcos Júnior estavam contra três jogadores. Arão se infiltra muito bem, sabíamos da jogada e tentamos neutralizar, no segundo tempo eu coloquei o Richard ali e o problema não existiu. O Wellington está entrando progressivamente, daqui a uma, duas rodadas, vai estar mais rápido. Nós temos nos superado, podemos fazer melhor, óbvio. Poderíamos estar em uma situação melhor."

Abel Braga também comentou sobre a gratificação de ser homenageado pela Fifa junto com a torcida do Fluminense. "Me senti muito feliz, mas não gostaria que aquilo tivesse acontecido. Não gostaria de aparecer no vídeo com lágrimas. Gostaria de estar chateado com meu filho chateado do lado."