Sete torcedores do Fluminense são detidos após tentativa de invasão ao setor do Flamengo

Foto: Marcello Neves/VAVEL Brasil

O Fla-Flu terminou em caso de polícia na noite desta quarta-feira. Durante o primeiro tempo do clássico pela Copa Sul-Americana, um grupo de torcedores do Fluminense foi detidos após tentar invadir o setor do Flamengo no estádio. Sete deles foram identificados e levados ao Jecrim.

Segundo relatos de torcedores, a polícia precisou usar bombas de efeito moral para dispersar a confusão. Os envolvidos estavam sem uniforme dos clubes, mas foram identificados pelos policiais.

Outras 25 ocorrências foram registradas no clássico, conforme apurou a VAVEL Brasil. Outro caso que terminou com a polícia foi o de 18 membros da torcida organizada Jovem Fla detidos por descumprirem a ordem do Ministério Público de não trafegar no raio de cinco mil metros do local das partidas, segundo reportagem do portal UOL.

Dentro de campo, o Flamengo venceu o clássico contra o Fluminense por 1 a 0, gol marcado por Éverton, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A volta está marcada para o dia 1 de novembro.