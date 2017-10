Dourado ignora vantagem do Fla e acredita em classificação do Flu: "Jogamos por uma vitória"

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O Fluminense realizou uma sessão de autógrafos com os zagueiros Henrique e Gum e o atacante Henrique Dourado, na tarde desta sexta-feira (27), na loja da Under Armour, no Barra Shopping, para promover a venda da nova camisa grená.

Artilheiro do Brasileirão, Henrique Dourado tentou disfarçar o foco no jogo contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, pela Sul-Americana, lembrando que antes tem confronto direto contra o Bahia, domingo, no Maracanã, e lembrou da importância da partida. Porém, o atacante não revelou se joga ou se será poupado.

"Não adianta pensarmos no jogo de quarta-feira sendo que domingo temos um jogo importante pelo Brasileiro. Até agora o Abel não passou nada para nós. Vamos saber só amanhã, na véspera da partida, mas vamos encarar como jogo decisivo também", afirmou.

Mandante na primeira partida da Sul-Americana, o Fluminense perdeu para o Flamengo e só a vitória garante a classificação para a semifinal. O rubro-negro tem a vantagem do empate e quatro dos sete Fla-Flus no ano terminaram com igualdade no placar. Para Henrique Dourado, o Fla não tem tanta vantagem.

"Eles tem uma vantagem pelo empate e nós estamos jogando por uma vitória. Se der 1 a 0 é pênaltis. Qualquer outro resultado é nosso. Temos o Bahia antes, não da para se falar ainda do jogo do Flamengo, mas sabemos que jogamos por uma vitória", ressaltou.

O início da passagem de Henrique Dourado pelo Fluminense não foi boa, mas o atacante deu a volta por cima neste ano e caiu nas graças da torcida. O camisa 9 foi o mais procurado pelos torcedores para fotos e autógrafos, elogiou a nova camisa e o carinho dos fãs.

"A camisa ficou bonita. A galera gostou também. Estamos dando bastante autógrafo. É bacana esse carinho da torcida", disse.

Antes de enfrentar o Flamengo pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira (1), Fluminense entra em campo no próximo domingo (29), contra o Bahia, às 17h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Confira mais trechos da entrevista de Henrique Dourado:

Duelo contra Diego Alves

"Vamos pensar no Bahia antes e deixar isso para depois, na segunda-feira. Temos um adversário duro no domingo e na segunda a gente começa a pensar e analisar isso"

Garoto propaganda do Fluminense

"Não sou muito garoto propaganda não, né? Falta muita coisa aí. Principalmente minha latinha que não ajuda. Mas é bacana. É engraçado que reparo que as crianças chegam para tirar foto com a gente e eles ficam tão emocionado que quando coloca a mão no peito parece que o coração vai saltar. Eles ficam tão nervosos que a gente não tem noção. As vezes até adulto fica sem jeito. A gente não tem dimensão do que mexemos com a paixão da torcida. Temos que reconhecer e ser gratos"

Novo ídolo do Fluminense

"Não, não acredito que tenho status de ídolo. Tem muita coisa para acontecer ainda. Isso não existe no meu vocabulário. Mas eu quero aos poucos construir minha história no Fluminense, mas falta muito para se tornar ídolo"

Esquema com três volantes

"É claro que quando joga com três volantes, as vezes até com dois, alguns posicionamentos no campo acabam dando uma alterada, mas isso não influencia não. O Abel sabe o que é o melhor para a nossa equipe e tem trabalhado para isso"