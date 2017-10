Em fase final de recuperação, Henrique não dá prazo para retorno: "Quero voltar 100%"

Google Plus

Foto: Marcello Neves/VAVEL

O Fluminense realizou uma sessão de autógrafos com os zagueiros Henrique e Gum e o atacante Henrique Dourado, na tarde desta sexta-feira (27), na loja da Under Armour, no Barra Shopping, para promover a venda da nova camisa grená.

Perto de retornar de lesão, Henrique manteve a cautela sobre um possível retorno já neste domingo (29), contra o Bahia, no Maracanã, e não garantiu a presença no duelo. Para o zagueiro, o importante no momento é se recuperar 100% para não prejudicar a equipe.

"Finalizei a parte física e já estou treinando com o elenco. O quanto antes espero estar preparado para ajudar a equipe. Não se sabe, temos dois dias pela frente. Tem um tempo pela frente. Como eu disse, vou voltar 100% para ajudar e não atrapalhar. Estou trabalhando forte para isso", explicou.

Fora de combate há algum tempo, Henrique viu de fora de campo a derrota do Fluminense para o Flamengo, na última quarta-feira, pela Sul-Americana. O zagueiro fez uma análise da atuação da equipe e admitiu que o resultado negativo serviu de lição.

"Não deixamos eles jogarem no primeiro tempo, tanto que no segundo tempo a gente manteve um ritmo mais forte e criamos umas chances. Vai ser um grande jogo. Muitas coisas serviram de lição para todos. O segundo jogo vai ser um grande jogo e temos tudo para sair classificados. Vamos buscar isso", analisou.

No ano, o Fluminense enfrentou o Flamengo em sete oportunidades e não venceu nenhuma. Foram quatro empates e três derrotas, além do vice-campeonato no estadual. Porém, Henrique mantém a confiança de que o Tricolor conquistará a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana.

"Tem coisa boa para a gente nesse ano ainda e vamos correr atrás. Temos que esquecer (o retrospecto ruim no ano contra o Flamengo). Todos os jogos contra o Flamengo fizemos grandes jogos, mas faltou a vitória. Muito empate ou derrota, mas quarta-feira é um jogo importante, da nossa vida, e vamos fazer tudo para conseguir a vitória e classificar", afirmou.

Porém, antes do jogo decisivo contra o Flamengo, o Fluminense encara o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, em confronto direto para se distanciar da zona do rebaixamento. Mesmo sem certeza se será relacionado, Henrique acredita na vitória Tricolor.

"É jogo de seis pontos, jogamos em casa e com o apoio da torcida. O time do Bahia é complicado de se jogar também, é uma equipe difícil. Mas fizemos grandes jogos nesse ano e até mesmo nos últimos jogos. Vamos buscar a vitória para distanciar e dar uma tranquilidade para nós", disse.

Antes de enfrentar o Flamengo pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira (1), Fluminense entra em campo no próximo domingo (29), contra o Bahia, às 17h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Confira mais trechos da entrevista de Henrique:

Recuperação de lesão

"Longo tempo, não esperava ficar esse tempo afastado e sofrendo fora de campo. Graças a Deus estou me recuperando, voltando a trabalhar com o elenco e espero o quanto antes voltar aos gramados"

O que aprendeu assistindo os jogos de fora do campo

"De fora é muito nervoso. Muita coisa que você não vê dentro de campo jogando, de fora você vê algumas coisas que acontece que pode corrigir. Tem muita coisa que deu para tirar e a gente pode aproveitar dentro de campo e ajudar a equipe"

Desfalques no Flamengo

"O Flamengo tem um elenco forte e bom. São desfalques importantes. É clássico, quem está bem ou pior não existe. Dentro de campo é o que vale. Vamos lutar, independente de quem jogar, estaremos concentrado e focados para conseguir a vitória"

Conselho ao Gustavo Scarpa quando se tornou capitão

"O Scarpa tem um espírito de capitão, de liderança. Ele é novo ainda, mas trabalha bastante e sabe lidar. O grupo gosta dele. Aos poucos foi evoluindo, mas está bem"