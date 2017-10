Gum lembra que Flu precisa fazer 'dever de casa' contra Bahia antes de pensar no Fla: "É uma final"

Google Plus

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O Fluminense realizou uma sessão de autógrafos com os zagueiros Henrique e Gum e o atacante Henrique Dourado, na tarde desta sexta-feira (27), na loja da Under Armour, no Barra Shopping, para promover a venda da nova camisa grená.

Após retornar de lesão, o zagueiro Gum recuperou rapidamente a vaga de titular no Fluminense. Porém, foi preterido por Richard para a última vaga que restava na Sul-Americana. Apesar de chateado, o zagueiro afirmou que prefere ver o Tricolor classificado, independente de quem jogue.

"É difícil responder essa pergunta. Prefiro que o Fluminense se classifique na Sul-Americana", afirmou.

Antes do jogo contra o Flamengo, nas quartas de final da Copa Sul-Americana, Gum lembrou que o Fluminense tem um importante confronto direto contra o Bahia, domingo, no Maracanã, e que a vitória é fundamental para a equipe respirar no Brasileirão.

"Jogo difícil, pressão em cima de nós. Eles estão pressionados também. Sabemos da vontade do nosso torcedor de vencer para poder ter uma tranquilidade e depois ir para o clássico contra o Flamengo com o objetivo de classificar", disse.

Com tantos jogos importantes na reta final do ano, Gum admitiu que neste momento o desgaste físico fica em segundo plano para o elenco e que agora o mais importante é fazer o dever de casa no Brasileiro e buscar a classificação na Sul-Americana.

"Nesse momento não pensamos muito em deslocamento não. Sinceramente estamos só concentrado nos três pontos no Brasileiro e na classificação na Sul-Americana. Chegou um momento no campeonato que lógico que existe desgaste físico, mas é para todos. Não podemos pensar nisso e sim tentar fazer nosso melhor, colocar em campo todo o trabalho que o Abel pede para poder buscar as vitórias e a classificação. O cansaço fica em segundo plano", ressaltou.

Antes de enfrentar o Flamengo pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira (1), Fluminense entra em campo no próximo domingo (29), contra o Bahia, às 17h (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Confira mais trechos da entrevista de Gum:

Cobrança da torcida após derrota para o Flamengo

"Sempre tem as cobranças, é normal. Principalmente depois de quarta-feira (derrota para o Flamengo na Sul-Americana). Temos que recuperar esse resultado ruim do primeiro jogo e classificar. Isso é natural (a cobrança), mas é bem legal esse carinho do torcedor que está aqui conosco e demonstrando apoio"

Nova camisa

"Muito bonita. Acho que quando entrar um patrocínio vai ficar mais bonita ainda"

Reta final do Brasileirão

"Não tem como estipular uma meta. Cada jogo para nós é muito importante. Temos que pensar jogo a jogo. Esse jogo contra o Bahia para nós é considerado como uma final porque esses três pontos pode nos dar uma tranquilidade maior. Acho que é jogo a jogo, não tem como a gente pensar em cinco jogos se não fizermos o dever de casa contra o Bahia"

Foco no Brasileiro ou na Sul-Americana

"Teve o jogo da Sul-Americana e tivemos que ter concentração máxima para esse jogo. Agora tem o Brasileiro e depois novamente tem a Sul-Americana. Não tem como só pensar em uma competição. Mas domingo temos que esquecer e ter concentração só contra o Bahia porque esse jogo para nós é considerado uma final"

Gum antes e depois da cirurgia

"Ainda estou buscando um ritmo e um preparo melhor. Estou feliz demais por voltar a jogar e poder entrar em campo. Sou muito grato a Deus, a comissão, meus companheiros e departamento médico pela oportunidade. Agora é continuar trabalhando, terminar o ano bem e ajudar o Fluminense da melhor forma possível, depois projetar um ano de 2018 melhor que foi esse ano"