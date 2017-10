Fluminense e Bahia se enfrentam no Maracanã em duelo direto contra Z-4

INCIDENCIAS: Partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser realizada no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, às 17h (de Brasília).

Faltando oito rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, todos os jogos se tornam finais. Não será diferente no embate entre Fluminense e Bahia, válido pela 31ª rodada do Brasileirão, isso porque as equipes ainda buscam afastar a ameaça da zona do rebaixamento. Próximos na tabela, os times realizarão neste domingo (29), às 17h (horario de Brasília), no Maracanã, um embate tricolor contra o Z-4.

Ocupando a 13ª colocação, com 38 pontos, o Flu busca se recuperar da derrota por 2 a 0 para a Chapecoense, na Arena Condá. O Bahia, por sua vez, ocupa a 12ª posição tendo os mesmos 38 pontos do Tricolor Carioca e após vencer o clássico regional contra o rival Vitória busca emplacar duas vitórias consecutivas para se afastar da zona de risco. Além disso, as equipes acumulam o mesmo aproveitamento no Campeonato Brasileiro: 42,2%. Por todos estes fatores, o choque de tricolores tende a ser decisivo.

Mesmo com desfalques, Fluminense busca aproveitar confrontos em casa para fugir do Z-4

Ocupando a incômoda 13ª colocação, próximo à temida zona do rebaixamento e detentor de 38 pontos, o Fluminense de Abel Braga terá pela frente nas próximas duas semanas uma série de jogos que decidirão seu destino no Campeonato Brasileiro. Para ajudar na fuga do Z-4, o Tricolor não precisará sair do Rio de Janeiro nesse período. Pelo Brasileirão, serão três partidas seguidas na cidade. A primeira delas, no Maracanã, contra o Bahia, rival direto na luta para se afastar da parte de baixo da tabela.

Para o confronto contra o Tricolor Baiano, a principal dúvida de Abel Braga será pra compôr o meio campo. Isso porque o comandante tricolor provavelmente seguirá sem poder contar com o volante Douglas, que, na semana passada, voltou a sentir dores articulares. O jogador foi liberado pelo Departamento Médico, no entanto, ficou de fora do Fla Flu válido pelas quartas de final da Copa Sulamericana. Para o embate diante do Bahia, Abel Braga não garantiu que o volante inicie a partida entre os titulares. Além do volante, o zagueiro Henrique também é dúvida.

"Ele teve uma inflamação na garganta e isso causa o problema. Tinha que ter operado a amígdala na base e não operou. Até vou conversar com o médico. Não dá para contar com ele só às vezes. Não dá entrosamento, quem entra no lugar não pega ritmo de jogo. É difícil", explicou Abel Braga após o clássico diante do Flamengo na última quarta feira.

Sem Douglas, Abel Braga optou pelo volante Orejuela na última partida. No entanto, a escolha pelo equatoriano não deu certo e o Flu foi facilmente dominado no primeiro tempo. Na etapa final, o Tricolor melhorou principalmente após a entrada de Wendel, tornando-se assim opção para a partida diante do Bahia.

Com Régis entre os titulares, Carpegiani define Bahia

O confronto contra o Fluminense neste sábado é crucial para as pretensões do Bahia em permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Após vitória no clássico baiano, Paulo César Carpegiani busca no comando do Esquadrão de Aço alcançar a segunda vitória consecutiva na competição.

No entanto, o comandante tricolor não vai contar com dois jogadores em relação ao Ba-Vi do último fim de semana. O volante Edson está machucado e o atacante colombiano Mendoza está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para o lugar dos dois atletas, Juninho ocupou a vaga no meio, enquanto Régis foi escalado na parte ofensiva do campo. Além disso, Matheus Reis treinou entre os titulares, mesmo com o retorno de Juninho Capixaba.

Em um jogo de suma importância, a equipe baiana se mostra concentrada para o embate no Rio de Janeiro. Foi o que pareceu no último treinamento comandado por Paulo César Carpegiani. O treinador interrompeu o treinamento várias vezes para corrigir o posicionamento dos atletas, e, após o treino, Edigar Junio concedeu entrevista coletiva à imprensa mostrando-se confiante para a partida.

"A gente sabe da força que eles têm, principalmente jogando em casa. Vamos com pés no chão, mas com vontade de ganhar. Eu venho jogando como um nove, mas tem outros centroavantes no elenco. Onde o professor achar que estou melhor, que seja assim. Venho fazendo minha parte e dando o máximo para ajudar o Bahia. Se for para escolher, quero fazer gols em todos os jogos. Quero sempre ajudar o time", declarou o atacante.