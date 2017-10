Fluminense amarga novo empate e segue sem conseguir viradas no Brasileirão

Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Fluminense vive uma triste rotina no Campeonato Brasileiro: se começa atrás no placar, não consegue a virada. O empate contra o Bahia, neste domingo, no Maracanã, foi apenas mais um para aumentar a estatística negativa. Das nove vitórias do Tricolor nesta edição do torneio, todas foram saindo à frente no marcador; quando a situação é inversa, nenhuma vitória foi contabilizada.

No Brasileirão, foram apenas duas as situações onde os comandados de Abel Braga conseguiram a virada no decorrer das partidas: contra o Vasco, no primeiro turno, e contra o Vitória, no segundo. No entanto, sofreu nova virada contra os cariocas (3 a 2) e terminou com o empate contra os baianos (2 a 2).

''Sair na frente é sempre bom, eu queria sempre sair. Dá uma tranquilidade grande. Fluminense e Vasco tínhamos o domínio total e absoluto. Veio o erro de passe e o Vasco fez 1 a 0. Virou uma equipe diferente e não conseguimos mais empatar. Pode ser coincidência, mas está sendo difícil", disse o técnico Abel Braga.

A última vez que o Fluminense conseguiu uma virada foi em março, pelo Campeonato Carioca, na vitória por 3 a 2 contra o Botafogo. Na ocasião, o Tricolor saiu perdendo por 2 a 0. Apesar do empate contra o Bahia, neste domingo, Abel Braga elogiou a atuação da equipe e o poder de reação na primeira etapa.

"Não sei explicar o motivo. Quando o momento não é bom, o gol abala. Conseguimos melhorar, empatar e terminamos o primeiro tempo muito bem. Mas no segundo tempo eles neutralizaram a maioria dos nossos ataques''