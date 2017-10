Pelo terceiro amarelo, Reginaldo é suspenso e não enfrenta o Botafogo

Fluminense tem desfalque confirmado para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Reginaldo levou o terceiro amarelo na tarde deste domingo, contra o Bahia, e vai ter que cumprir suspensão na próxima rodada. Com isso, está fora do clássico contra o Botafogo.

Para a posição, Abel Braga tem as opções de Frazan e Renato Chaves, este favorito para assumir a vaga. Também há a possibilidade do retorno de Henrique, fora de combate devido a lesão muscular na coxa direita, que está liberado pelo departamento médico.

O Fluminense empatou em 1 a 1 com o Bahia neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor estaciona provisoriamente na 14ª posição e está a quatro pontos de distância do Z-4.