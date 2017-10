Robinho sofre fissura no pé direito e é desfalque no Fla-Flu

(Foto: Divulgação/Fluminense)

Mais uma baixa para o Fluminense. O atacante Robinho sofreu uma fissura na base do quinto metatarso do pé direito na partida contra o Bahia, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A lesão foi detectada em exame feito nesta segunda-feira (30). Em princípio, o tratamento é conservador e o clube não deu prazo de retorno. Com isso, fica fora do Fla-Flu da quarta-feira, pela Copa Sul-Americana.

Robinho entrou no segundo tempo da partida após substituir o atacante Matheus Alessandro, que também deixou o campo por lesão. O jogador foi contratado junto ao Figueirense em agosto como substituto de Richarlison, vendido ao Watford-ING na ocasião.

Com a lesão, Robinho é mais uma baixa para o Fluminense que também não conta com o zagueiro Henrique, entregue à preparação física após se recuperar de um estiramento na coxa esquerda, o meia Marquinho, que já vem treinando com bola e Luiz Fernando, Marcos Calazans e Felipe, que estão em tratamento pós-operatório.