Fluminense faz parceria com Gustavo Borges para escolinhas de natação do clube

O Fluminense anunciou na tarde desta segunda-feira (30) a parceria com o ex-nadador e medalhista olímpico Gustavo Borges para implantação da metodologia nas escolinhas de natação do clube das Laranjeiras. A cerimônia de assinatura contou com presidente Pedro Abad, do vice-presidente de esportes olímpicos, Marcio Trindade, do diretor executivo geral, Marcus Vinicius Freire, e do diretor executivo de esportes olímpicos, Emanuel Rego.

“É mais um projeto estruturante do clube, de qualificar ainda mais a formação na natação, que já é a melhor do Rio de Janeiro. Veio trazer novas ferramentas para os técnicos, alunos e pais, e é uma forma de controlar a atividade feita pelos filhos, com a marca do Gustavo, que traz uma credibilidade ainda maior ao nosso projeto olímpico. Em breve teremos outras modalidades qualificando os profissionais para que eles possam desempenhar cada vez melhor suas atividades e trabalhando para o clube crescer”, afirmou o presidente Pedro Abad.

As escolinhas de natação do Fluminense passam a adotar em sua gestão a Metodologia Gustavo Borges, que entre outras coisas, melhora o ensino do esporte através do planejamento das aulas, capacita professores e funcionários e melhora a avaliação individual de cada atleta.

“O Fluminense tem uma tradição muito forte em ser precursor em modalidades olímpicas. Mais uma vez estamos dando um passo enorme em trazer tecnologia para acompanhar as escolinhas de natação, que é um esporte onde temos um volume grande de atletas. Essa iniciativa do presidente foi bem bacana e temos um nome de peso, que é o Gustavo, um vencedor, junto com o Fluminense, que é um grande formador de atletas”, disse Marcio Trindade, VP de Esportes Olímpicos.

O objetivo do clube com a parceria é mapear o parque aquático para otimizar sua utilização, aumentar o número de sócios nas escolinhas e estimular a chegada de novos alunos, além de um melhor detalhamento para os pais dos métodos de ensino e maior valorização dos profissionais do clube, alguns com mais de 30 anos de atuação.

“Fizemos um trabalho focado na iniciação aquática, na satisfação dos clientes em termos de aprendizado da natação e eles gostaram do projeto e da parceria. Tem muitas novidades em tecnologia, acompanhamento de trabalho e de valores junto aos sócios, assim como no trabalho de habilidades aquáticas, no aprender a nadar. Pra nós é uma felicidade muito grande. O Fluminense é um clube olímpico, com tradição no Rio de Janeiro e no Brasil e vai ser uma parceria de sucesso. Viemos para somar a um trabalho bonito que já é feito aqui”, disse Gustavo Borges.

No último fim de semana 12 professores da escolinha, quatro gestores e quatro recepcionistas participaram de um curso de certificação do método MGB. Foram 16 horas de treinamento presencial que se completam com mais 44 horas de treinamento online.

“Ter um herói olímpico como o Gustavo Borges agrega mais valor e uma filosofia vencedora de formação de atletas de natação no Fluminense. Acredito que o controle digital da metodologia Gustavo Borges será o diferencial desta parceria. Renovando nosso compromisso com a qualidade para os alunos e sócios”, comentou Emanuel Rego, diretor executivo de esportes olímpicos do clube.