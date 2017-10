Fluminense assina parceria do projeto "Adote um Vencedor"

Pensando em integração social, o Fluminense, a 1ª Vara da Infância e Juventude, a Angaad e Puc/Rio assinaram hoje, na terceira edição do seminário Caminhos da Adoção III – Criança Sujeito de Direitos, o Termo de Parceria de Trabalho para o fomento do projeto "Adote um Vencedor", que consiste no apoio à adoção tardia.

O evento aconteceu na sede da OAB/RJ e contou com a presença do presidente Pedro Abad e da embaixadora do projeto e diretora social do clube, Daniella Neves. A advogada também foi uma das participantes da mesa redonda, conduzida pelo juiz Pedro Henrique Alves da 1ª VIJI.

“O Fluminense, uma instituição com milhões de torcedores, tem por objetivo promover a integração social e a divulgação da campanha "Adote um Vencedor". Nossa atuação visa dar publicidade às crianças e adolescentes que desejam ser adotadas através de ações sociais, das áreas de esportes, entre outros. Vamos receber crianças e adolescentes nos nossos jogos, em nossos eventos, com o apoio do time e da torcida”, destacou Daniella Neves.

“Adote um Vencedor” pretende esclarecer à população quais os critérios necessários para a adoção e o processo de habilitação, além de ajudar crianças e adolescentes de 7 a 17 anos que estão à espera de um lar a encontrar uma família. Por ser um clube de excelência no futebol, o Fluminense quer fomentar o projeto mediante atividades culturais, esportivas e de lazer.

Para Abad, a necessidade de engajamento na causa é de grande importância. “O Fluminense tem uma responsabilidade social muito grande e se ao menos uma criança for adotada, já atinge o objetivo principal da campanha. O projeto demonstra a necessidade de várias instituições, como o Fluminense, que tem uma presença forte na sociedade, de se engajarem em iniciativas como essa”, disse o presidente.