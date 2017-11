Abel se diz orgulhoso por atuação, mas não esconde decepção por eliminação: "Estou p* da vida"

(Foto: Nelson Perez/Fluminense FC)

Oito jogos, nenhuma vitória. E no último clássico do ano, talvez o revés mais dolorido de todos. Fluminense empatou por 3 a 3 com o Flamengo, nesta quarta-feira (1), no Maracanã, e se despediu da Copa Sul-Americana. O Tricolor chegou a ter dois gols de vantagem, mas permitiu o empate do rival rubro-negro no fim da partida. Cenário esse que vem se repetindo e foi lembrado pelo técnico Abel Braga.

''O que tem acontecido nos Fla-Flus... Toda vez empatam no final. Não tem muito o que explicar. Perdemos uma bola no primeiro gol. Perdemos no segundo que nem vi. Terceiro uma falta que não foi, ainda mais pelo tipo de jogo. E quatro minutos de acréscimos. Seis substituições... Mais uma vez eles conseguiram empatar com a gente''

Visivelmente abatido na coletiva, Abel aproveitou para defender seu grupo. Confidenciou que, como tricolor, estava bastante irritado com a eliminação, mas defendeu os 'jogadores de caráter' que tem em seu elenco. O treinador se diz orgulhoso pela atuação de seus atletas contra o Flamengo.

''Meu lado tricolor está p... da vida. Mas o meu lado comandante, que lidera esse grupo, está orgulhoso. Ninguém sabe como trabalhamos, ninguém entra no vestiário para ver o ambiente e ninguém pode duvidar do caráter dos meus jogadores. Adoro eles. Circula muita notícia, a última foi que algum jogador falou de salário. Salário não ganha jogo. Esses caras são muito dignos''.

Ainda sobre jogadores, Abel levou à coletiva a situação no vestiário. Segundo o treinador, sua missão é levantar a cabeça dos atletas para o clássico que vem a seguir: contra o Botafogo, no sábado (4), às 21h, no Nilton Santos. A intenção de dar alegria aos torcedores ficou para o próximo fim de semana.

''Esse grupo tem muito respeito por essa camisa e por esse clube. Pela razão maior, a torcida. Eles são homens. Você não pode imaginar como ficou o vestiário. Queríamos dar essa alegria ao torcedor. Perde o primeiro jogo por 1 a 0, faz três ''fora de casa'' e sofremos dois gols estranhos. Em momentos decisivos, importantes. Mas tenho que saber o que tenho que fazer no próximo jogo''.

(Foto: Nelson Perez/Fluminense FC)

Confira outros trechos da coletiva de Abel:

Clássico contra Botafogo: ''Tenho que levantar esses caras para sábado. Vou dizer para eles: vem a decepção, mas tem o orgulho. O favoritismo era deles, dava como mole, fácil. Mas eles sabiam que não seria fácil. Está faltando felicidade para gente um pouco. Atenção, concentração, foco...''

Arbitragem: ''Fui falar com o árbitro e ele foi extremamente gentil. Disse que o bandeira atrapalhou a arbitragem dele. Fazemos marcação mista. Linha de quatro, com três jogadores marcando três. Dois zagueiros e o Arão. Gol dele de novo''

Romarinho: ''Ontem o Wellington falou que não estava 100%. Sobre o Romarinho, ele vem treinando muito bem. O treinador faz a opção. Sornoza não estava bem também. Gostaria de ter mais opções no banco, Sul-Americana só pode sete. Era para prender a bola na frente, jogador rápido. Como poderia ser o Wellington, o intuito seria o mesmo. 'Vão dizer que perdeu pelo Romarinho? Não, né? Poderia ser o Wellington. Cumpriu bem a sua função sem a bola. Taticamente cumpriu muito bem''