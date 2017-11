Henrique Dourado lamenta perda de vantagem e desabafa após eliminação: "Estou com vergonha"

(Foto: Nelson Perez/Fluminense FC)

O Fluminense precisava vencer por dois gols para se classificar na Copa Sul-Americana. E o placar era favorável ao Tricolor até os 38 minutos do segundo tempo, quando viu a vantagem de 3 a 1 se transformar em um empate por 3 a 3, que deu a classificação ao Flamengo. A revolta é geral e Henrique Dourado não escondeu sua frustração na saída de campo, declarando estar envergonhado após a eliminação.

"É complicado, a gente abre dois gols de frente... Sinceramente, estou com vergonha", disse o atacante em entrevista para a Fox Sports, na saída do gramado.

Outro que manifestou decepção com o resultado foi o técnico Abel Braga. Na coletiva após a partida, o treinador lamentou o cenário que se repetiu em cinco dois oito Fla-Flus da temporada, onde o Tricolor teve a vantagem no placar, mas não conseguiu sair com a vitória.

'O que tem acontecido nos Fla-Flus... Toda vez empatam no final. Não tem muito o que explicar. Perdemos uma bola no primeiro gol. Perdemos no segundo que nem vi. Terceiro uma falta que não foi, ainda mais pelo tipo de jogo. E quatro minutos de acréscimos. Seis substituições... Mais uma vez eles conseguiram empatar com a gente''