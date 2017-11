Lucas reclama de provocação e troca farpas com Willian Arão; Rubro-negro se defende

Google Plus

(Foto: Nelson Perez/Fluminense FC)

O clima esquentou no Fla-Flu. E a discussão entre o lateral-direito Lucas, do Fluminense, e o volante Willian Arão, do Flamengo, rendeu farpas. Após o empate por 3 a 3 nesta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, o Tricolor deixou o campo esbravejando contra o Rubro-Negro e cobrando pelas provocações ditas dentro de campo.

"É o Arão, disse que ia me pegar depois do jogo. Agora está dando entrevista. Ele debochou de mim, ficou falando depois: "Tá eliminado". Para que isso?", afirmou o lateral-direito à Globo, na saída do gramado.

Do outro lado da confusão, Willian Arão se defendeu das acusações. Segundo o volante, não houve chacota de sua parte e se colocou à disposição para resolver os problemas fora de campo.

"Em momento nenhum eu fiz chacota com ele. O que aconteceu foi que ele me deu um tapa dentro de campo e perguntei pra ele se ele seria homem pra me dar um tapa fora de campo. Todo mundo está de cabeça quente, todo mundo quer ganhar. Se ele quiser conversar fora de campo (risos) ou se quiser resolver, a gente tá aí", disse.

A confusão começou ainda no primeiro tempo, quando Lucas reclamou de uma entrada forte do volante Rubro-Negro. Houve bate-boca dentro do gramado e o árbitro mostrou cartão amarelo para os dois atletas. O Fla-Flu terminou com onze cartões amarelos, mas nenhum vermelho mostrado pelo árbitro Patricio Lusteau.