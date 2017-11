Abel explica ausência de Wellington e opção por Romarinho: "Vinha treinando bem"

(Foto: Nelson Perez/Fluminense FC)

Substituição no Fluminense. Marcos Junior deixa o gramado no início do segundo tempo após sentir uma fisgada. Abel Braga olha para o banco e chama Romarinho. A opção do treinador desagrada a torcida, que esperava por Wellington. Dentro de campo, o atacante contratado junto ao Globo-RN pouco acrescentou, mas o técnico Abel Braga explicou o porquê de sua entrada.

"Ontem ele (Wellington Silva) falou que não estava 100%. Independente disso, a opção pelo Romarinho foi porque ele vinha treinando muito bem. O Júnior (Sornoza) também não estava bem. Queria ter mais gente no banco, mas a sul-americana só permite sete. É um jogador rápido, pode puxar contra-ataque, como poderia ter sido o Wellington. O intuito seria o mesmo", declarou.

Abel comentou sobre a função de Romarinho dentro de campo: prender a bola e apostar na velocidade. Não deu certo, mas o treinador tratou de defender o jogador alegando que não era o responsável pelo empate. Segundo o técnico, a mesma situação poderia ter acontecido com Wellington.

"Era para prender a bola na frente, jogador rápido. Como poderia ser o Wellington, o intuito seria o mesmo. 'Vão dizer que perdeu pelo Romarinho? Não, né? Poderia ser o Wellington. Cumpriu bem a sua função sem a bola. Taticamente cumpriu muito bem''