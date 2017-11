Marcos Junior revela 'choro de raiva' e desabafa após eliminação: "Sangue nos olhos"

Google Plus

(Foto: Nelson Perez/Fluminense FC)

A eliminação do Fluminense na Copa Sul-Americana, após empatar por 3 a 3 com o Flamengo, nesta quarta-feira (1), no Maracanã, foi refletida em abatimento. Caso de Marcos Junior, que passou pela zona mista e desabafou após a eliminação, lembrando momentos ruins durante a temporada e a fase difícil que vive o clube. Revelou que chegou a 'chorar de raiva' após o apito final.

"Primeira vez que eu saio de um clássico com sangue nos olhos. Muita raiva, chorei de raiva. O ano todo foi assim, só tomando porrada. Muitas coisas negativas no clube. Só resta o Brasileiro. Pensamento positivo e cabeça de gelo porque ainda precisamos sair dessa situação", afirmou.

Marcos Junior lembrou também das vaias sofridas na partida contra o Bahia, onde foi alvo junto com Gustavo Scarpa. Após a eliminação na Copa Sul-Americana, pediu apoio da torcida no Campeonato Brasileiro. O atacante espera o 'abraço' da arquibancada no último torneio que resta na temporada.

"Não adianta a gente errar um passe e ser vaiado. Eu posso ser vaiado que não ligo, cabeça fria. Mas entendo o desânimo, também sou torcedor. Agora a torcida tem que abraçar a gente. Deixa para vaiar depois. Não tem jeito, tem que apoiar"