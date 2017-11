Torres lamenta 'eliminação frustrante' e revela conversa com elenco: "Momento de dar a cara"

A eliminação na Copa Sul-Americana para o Flamengo e o clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro fizeram a programação mudar no Fluminense. Foi a vez do gerente de futebol Alexandre Torres usar o microfone para falar sobre a situação do clube, nesta sexta-feira (3), no CT Pedro Antônio. Como tom da entrevista, a frustração pela eliminação e a preparação para o restante do ano.

“Vim para falar porque devido ao último resultado sei que não foi o resultado esperado, muitos torcedores ficaram frustrados, assim como jogadores, comissão técnica. É o momento de vir aqui, dar a cara. E também, ao mesmo tempo, dar uma palavra de apoio aos jogadores e comissão técnica e enaltecer que a torcida tricolor tem feito sua parte"

Após a eliminação para o Flamengo, chamou atenção o tom de desabafo de Marcos Júnior, que passou pela zona mista afirmando que 'não poderiam falar sobre os problemas que acontecem no clube'. Alexandre Torres garantiu que conversou com o atleta e os problemas em questão se tratam de questões médicas e financeiras.

"Conversei com o Marcos Junior a respeito disso. O que ele falou é a respeito dos problemas médicos. Tivemos vários jogadores com problemas médicos, fraturas, condições totalmente inesperadas. Ele disse que os problemas que ele quis se referir são os problemas médicos, problemas financeiros do clube e a juventude do elenco”

Perguntado sobre quais seriam os problemas financeiros citados pro Marcos Junior, Torres declarou que não poderia comentar sobre o caso. No entanto, deixou claro que a situação não afetou aos jogadores dentro de campo - lembrando da atuação contra o Flamengo, pela Copa Sul-Americana.

“Não posso falar isso para você. É assunto interno, da diretoria do clube. Estou vendo um esforço grande de todos os setores, tentando melhorar, resolver a situação. Lógico que isso afeta o dia a dia, mas é uma situação que vem de algum tempo e não vai se resolver em um passe de mágica. Os jogadores sabem disso e compram a situação do clube"

A preparação para 2018 também envolve o nome do técnico Abel Braga, que tem contrato com o Fluminense até o fim do ano que vem. Pelo menos é o que garantiu o gerente de futebol que não escondeu o desejo de manter o treinador para a próxima temporada.

“Nunca se foi cogitada saída de Abel. Temos planejamento para o próximo ano e acredito que vamos mantê-lo. Acredito em trabalhos longos e com pessoas conhecendo o clube”

Confira outras respostas de Alexandre Torres:

Blindagem do elenco: “Jogador se blinda dentro de campo. Todo jogador já passou por uma fase difícil, um momento infeliz, mas tem um próximo jogo para recuperar. O que aconteceu no último jogo do Flu, não precisa ninguém estar aqui para blindá-los”

Planejamento: "Nós fizemos um planejamento no início do ano. Dentro de nossas possibilidades, foi o caminho que se apresentou. Tivemos que investir em jogadores mais jovens, alguns tiveram que pular uma etapa. Estamos desde o início nesse caminho, então não adianta reclamar, não adianta mudar, pelo contrário. Aproveitar essa juventude, essa identificação com o clube"

Conversa com jogadores: "Eu, na minha função, sempre converso com todos jogadores. Se vejo que jogadores estão passando alguma dificuldade, eu procuro ajudar. Se o jogador não está em um bom momento, não é o momento de abandoná-lo, é o momento de incentivá-lo, para que ele volte a dar o seu melhor e voltar ao time”

Elenco: “Nosso planejamento é constante. Não para. Começa no 1º dia do ano e vai até o fim do ano. Desde que cheguei aqui foi proposto uma meta e a gente está procurando seguir. As oportunidades de contratação surgem enquanto você vai observando o próprio time. Nosso planejamento é baseado em desempenho e não em resultado"