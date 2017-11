Sinal de alerta: Fluminense sofre com gols no início pelo terceiro jogo consecutivo no Brasileirão

Gol no início

A vitória do Fluminense contra o Botafogo por 2 a 1, neste sábado (4), no Nilton Santos, lavou a alma dos Tricolores pela reação após a eliminação na Copa Sul-Americana. No entanto, chamou atenção por mais um gol sofrido primeiros cinco minutos da partida. O problema é o fato não ser atípico: o Tricolor sofreu gols nos momentos iniciais da partida nos últimos três jogos do Brasileirão. E o sinal de alerta foi ligado.

Foi assim contra Chapecoense, quando os catarinenses abriram o placar aos quatro minutos, contra o Bahia, quando Edigar Junior balançou as redes no Maracanã aos três minutos, e contra o Botafogo, quando Marcos Vinicius só empurrou para o fundo das redes no Engenhão. Neste sábado, o Fluminense conseguiu sua primeira virada no Brasileirão.

"Levamos o primeiro gol no início, assim como contra Chapecoense e Bahia. Foram três jogos, três gols. Após eliminação, buscar força mental. Temos motivo de orgulho. Botafogo não é time comum, mas conseguimos força mental para conseguir a virada. Não falei com os jogadores sobre tomar gol no início. Se eu falasse e tomássemos, ia achar que sou pé frio.", declarou Abel.

Até então, das nove vitórias do Tricolor nesta edição do torneio, todas foram saindo à frente no marcador; quando a situação é inversa, nenhuma vitória havia sido contabilizada - até este sábado. Foram apenas duas as situações onde conseguiram a virada no decorrer das partidas: contra o Vasco, no primeiro turno, e contra o Vitória, no segundo.

No entanto, sofreu nova virada contra os cariocas (3 a 2) e terminou com o empate contra os baianos (2 a 2). A última vez que o Fluminense havia conseguido uma virada foi em março, pelo Campeonato Carioca, na vitória por 3 a 2 também contra o Botafogo. Na ocasião, o Tricolor saiu perdendo por 2 a 0.