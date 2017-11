O 18º com mais jogos: Cavalieri atinge marca histórica pelo Fluminense

A vitória do Fluminense por 2 a 1 contra o Botafogo, neste sábado (4), pelo Campeonato Brasileiro, teve gosto especial para o goleiro Diego Cavalieri que atingiu um número expressivo pelo Fluminense. O goleiro atingiu a marca de 346 jogos com a camisa tricolor e empatou com o lateral-direito Oliveira, que jogou entre 1966 e 1973, no 18° lugar na lista dos atletas que mais atuaram pelo clube.

Cavalieri chegou ao Fluminense em 2011 para ser o goleiro do clube na disputa da Libertadores. Teve dificuldades de adaptação, mas não demorou para assumir a condição de titular. Foi campeão carioca e brasileiro em 2012, além de conquistar o título da Primeira Liga em 2016.

Outro que poderia ter feito história se tivesse entrado em campo foi Gum, que chegaria a 360 partidas pelo Fluminense e se igualaria ao ex-goleiro Paulo Victor na 15ª posição na lista dos que mais jogaram. Com 359 jogos, o zagueiro entrou na lista dos 16 que mais atuaram na última partida contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.

Lista dos que mais atuaram pelo Fluminense

1º - Castilho - 697 jogos.

2º - Pinheiro - 603 jogos.

3º - Telê Santana - 559 jogos.

4º - Altair - 551 jogos.

5º - Escurinho - 489 jogos.

6º - Rubens Galaxe - 465 jogos.

7º - Denílson - 433 jogos.

8º - Assis (zagueiro) - 412 jogos.

9º - Waldo - 403 jogos.

10º - Marcão (volante) - 397 jogos.