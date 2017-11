Fluminense supera Botafogo e conquista primeira vitória de virada no Brasileirão

INCIDENCIAS: 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, jogo realizado no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, o Fluminense conseguiu vencer de virada. Na noite deste sábado (4), no estádio Nilton Santos, o Tricolor venceu o Botafogo, que saiu na frente com gol relâmpago de Marcos Vinícius no primeiro tempo. Na etapa final, o Flu dominou a partida e marcou com Marcos Junior e Matheus Alessandro.

Após a dolorosa eliminação na Copa Sul-Americana, o Fluminense conquistou a primeira vitória em clássico no Brasileirão e se afastou temporariamente da briga contra o rebaixamento. Já o Botafogo perdeu uma grande oportunidade de encostar no G-4 e continuar vivo na briga por uma vaga direta para a Libertadores.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Atlético-PR, no sábado (11), às 17h (de Brasília), no estádio Nilton Santos. Já o Fluminense tem pela frente o Cruzeiro, atual campeão da Copa do Brasil, no Mineirão, domingo (12), às 19h.

Flu tem mais posse de bola, mas defesa falha no início e Botafogo sai na frente

O último clássico carioca no ano começou agitado. Com menos de um minuto, o zagueiro Renato Chaves falhou na saída de bola, Rodrigo Pimpão aproveitou e serviu Marcos Vinícius para abrir o placar no Nilton Santos.

(Foto: Divulgação/Botafogo)

O Fluminense pareceu sentir o gol sofrido ainda no começo do jogo e dava mais espaços para o Botafogo nos contra-ataques. Aos 12 minutos, Richard falhou no meio e a bola sobrou para Brenner, mas o chute do atacante saiu pelo canto. Seis minutos depois foi a vez de Matheus Fernandes arriscar a finalização de fora da área e também assustar o goleiro Cavalieri.

Aos poucos o Fluminense foi se acalmando e começou a controlar a posse de bola, mas tinha dificuldade de furar as linhas do Botafogo e o artilheiro Henrique Dourado ficava isolado entre os zagueiros. A solução era arriscar em chutes de longa distância, mas só Gustavo Scarpa e Sornoza conseguiram levar perigo ao goleiro Gatito.

Botafogo falha, Flu domina e vence primeira de virada

O Fluminense voltou do intervalo com postura mais agressiva. Com menos de um minuto, quase outro gol relâmpago no clássico. Gustavo Scarpa arriscou chute de fora da área e acertou o travessão do goleiro Gatito.

Com mais posse de bola e o controle do jogo, não demorou muito para o Fluminense empatar o jogo. A defesa do Botafogo falhou na saída de bola, Henrique Dourado ficou com o domínio e serviu Marcos Junior que entrou em velocidade na área e chutou cruzado para balançar as redes.

(Foto: Divulgação/Fluminense FC)

O ritmo do Fluminense diminuiu após as saídas de Sornoza e Marcos Junior por cansaço. Com três volantes, o Flu passou a pressionar menos e a partida esfriou, já que o Botafogo também não conseguiu levar perigo ao gol tricolor em toda a segunda etapa.

Para a sorte do Fluminense, um dos volantes cansou e Abel colocou o Matheus Alessandro na partida. O jogador, que é cria de Xerém, entrou já criando uma boa oportunidade, mas cruzou forte demais para Henrique Dourado. Entretanto, aos 42 minutos, Gustavo Scarpa puxou contra-ataque e deu belo passe para o atacante chutar no canto de Gatito e marcar o gol da primeira vitória de virada do Flu no Brasileirão.