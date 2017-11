Fluminense conquista primeira vitória de virada no Campeonato Brasileiro

Fluminense, enfim, tem motivos para se orgulhar no Campeonato Brasileiro. O Tricolor acabou com uma estatística que incomodava: o triunfo contra o Botafogo foi sua primeira vitória de virada no torneio. Das nove vitórias do Tricolor nesta edição do torneio, todas foram saindo à frente no marcador; quando a situação era inversa, nenhuma vitória havia sido contabilizada - até este sábado (4).

No Brasileirão, eram apenas duas as situações onde os comandados de Abel Braga conseguiram a virada no decorrer das partidas: contra o Vasco, no primeiro turno, e contra o Vitória, no segundo. No entanto, sofreu nova virada contra os cariocas (3 a 2) e terminou com o empate contra os baianos (2 a 2). Neste sábado, o Fluminense conseguiu sua primeira virada no Brasileirão.

"Hoje o legal foi que empatamos e continuamos atacando para vencer. Não empatamos e botamos a bunda lá atrás não. Contra o Flamengo botamos a bunda lá atrás sem eu mandar. Hoje foi um grande exemplo disso. Empatamos e continuamos em cima", declarou Abel Braga.

No entanto, sofreu nova virada contra os cariocas (3 a 2) e terminou com o empate contra os baianos (2 a 2). A última vez que o Fluminense havia conseguido uma virada foi em março, pelo Campeonato Carioca, na vitória por 3 a 2 também contra o Botafogo. Na ocasião, o Tricolor saiu perdendo por 2 a 0.