Google Plus

Matheus Alessandro comemora primeiro gol e se coloca à disposição: "Jogo em qualquer posição"

Matheus Alessandro marcou seu primeiro gol pelo Fluminense. E não foi qualquer gol, foi o da vitória no clássico contra o Botafogo, neste sábado (4), pelo Campeonato Brasileiro. Vindo do banco, o atacante de 19 anos agradeceu a confiança do técnico Abel Braga para poder entrar na partida e 'mostrar algo de diferente'.

"A gente que vem da base sempre quer mostrar algo a mais. O professor deu confiança para quando eu entrasse e pudesse mostrar o melhor em qualquer posição. Tava observando bem o espaço e pude fazer o gol"

Abel revelou em coletiva que havia prometido não escalar Matheus Alessandro como lateral-direito. No entanto, a lesão de Richard obrigou o treinador a fazer essa substituição. Mesmo fora de posição, o atacante de origem marcou, mas se colocou à disposição para atuar onde o técnico achar melhor.

"Teve essa conversa, mas estou disposto a jogar em qualquer posição para ajudar a equipe. Imaginar a sempre imaginar (marcar gol em clássico). Graças a Deus pude ajudar. Tentei não me empolgar muito, mas é sempre difícil"