Henrique Dourado destaca importância de vitória no clássico: "Queremos dar uma resposta"

FOTO NELSON PEREZ/FLUMINENSE F.C.

O Fluminense foi até o Nilton Santos enfrentar o Botafogo, neste sábado (4), pelo Campeonato Brasileiro. Pressionada, a equipe de Abel Braga viu a vitória por 2 a 1 contra o rival alvinegro tirar um peso das costas dos atletas. Pelo menos é o que diz o autor da assistência do primeiro gol, Henrique Dourado, que exaltou a reação da equipe no clássico.

"Falam muita coisa nos bastidores e às vezes não sabem a dificuldade que está sendo para este grupo, mas com muito trabalho e esta união nas derrotas e nas vitórias. Tomamos um gol e não perdemos a cabeça. Continuamos concentrados na partida. Não aconteceu isso nas outras partidas. Este jogo foi diferente, pois conseguimos um resultado importante diante de um rival nosso”, disse Henrique Dourado.

Após ser eliminado pelo rival rubro-negro na última quarta-feira, três dias depois, a equipe tricolor teve de esquecer o resultado ruim e enfrentar um novo clássico. Henrique Dourado salientou que os tricolores tiveram que digerir rapidamente a eliminação na Copa Sul-Americana e explicou a declaração dada após a partida do torneio internacional, a qual declarou estar envergonhado.

“Foi difícil digerir essa eliminação, mas é tudo muito rápido. Tem um jogo atrás do outro. Entramos com muita vontade de sair daqui com os três pontos. Em alguns momentos da partida, oscilamos um pouco, mas hoje nós merecíamos sair daqui com os três pontos. A vergonha que eu senti foi de não saber onde me esconder, porque somos pais de família e a cobrança começa dentro de casa. Principalmente do meu filhinho, que já me cobrou bastante antes daquele jogo. Queremos dar uma resposta. E o nosso grupo nunca deixou de trabalhar. Acho que esse resultado foi merecido”, declarou o atacante.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 42 pontos e ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, a equipe comandada por Abel Braga enfrentará o Coritiba, no Maracanã, na próxima quinta-feira (9) às 21h, horário de Brasília.